Какой месяц самый выгодный для отпуска в 2026 году

В этом году у белорусов будет не так много больших выходных, но можно отдохнуть дольше, если правильно выбрать даты для отпуска. Если в приоритете заработок, а не отдых, то надо найти месяцы, где больше всего рабочих дней. А если хочется увеличить отпуск, то лучше выбирать те месяцы, где есть большие выходные, — так можно взять меньше дней отдыха, но фактически не выходить на работу дольше. Onliner разбирается, когда выгодно идти в отпуск в 2026 году, на какие даты стоит обратить внимание и как правильно рассчитать отпускные.

Что надо знать о своем отпуске

В любой компании должен быть график отпусков, его должны составлять до 5 января. Если у вас на работе не составили график и у вас еще нет дат отдыха в этом году, стоит поднять этот вопрос: если отпуск есть в графике, можно спокойно его планировать.

При составлении графика работодатель должен учесть мнение сотрудников. Некоторым работникам, например несовершеннолетним, родителям с двумя и более детьми до 14 лет или ребенком-инвалидом, должны давать отпуск летом или в другое удобное для них время.

Отпуск вообще разрешено делить на две части, но есть обязательное условие: одна из них должна быть не короче 14 календарных дней — неважно, первая это часть или вторая.

Например, если у вас 29 дней отпуска и вы решили взять только рабочую неделю — 5 дней, то оставшуюся часть придется использовать сразу целиком — 24 дня.

Иногда внутри компании правила мягче: отпуск разрешают дробить на три или даже четыре части. Но и в этом случае одно правило остается неизменным: хотя бы один отрезок отдыха должен длиться не меньше 14 дней. А дальше работник и наниматель могут договариваться как угодно.

Как узнать свои отпускные

Отпускные рассчитывают исходя из средней зарплаты за последние 12 месяцев. Эту сумму делят на среднее количество календарных дней в месяце — сейчас это 29,6 — и получают среднедневной заработок. Его умножают на количество дней отпуска.

На итоговую сумму могут повлиять разные нюансы: простой, отпуск за свой счет и другие паузы в работе. Поэтому точные цифры всегда считает бухгалтер.

Если отпуск идет по графику, деньги должны перечислить не позднее чем за два календарных дня до его начала. Но если отпуск понадобился внезапно вне графика, отпускные выплачивают не позже двух рабочих дней с начала отпуска — при согласии работника.

В какие месяцы выгодно идти в отпуск в 2026 году

Если в месяце много рабочих дней, один день работы стоит дешевле — значит, брать отпуск в это время выгоднее с точки зрения денег.

Например, при зарплате 3000 рублей в месяце с 22 рабочими днями один день стоит около 136 рублей, а в месяце с 18 — уже примерно 167. Поэтому отпуск выгоднее брать в месяцах с бо́льшим количеством рабочих дней — каждый день отдыха обходится дешевле.

При отпуске на 5 дней:

в «длинном» месяце вы потеряете примерно 680 рублей;

в «коротком» — около 835 рублей.

В 2026 году больше всего рабочих дней при пятидневной рабочей неделе будет в марте, июне, июле, сентябре, октябре и декабре (по 22 дня), меньше всего — в январе (19).

Если хочется отдохнуть подольше, а деньги не так важны, отпуск лучше совмещать с большими выходными. Так можно взять меньше отпускных дней, но фактически отдыхать дольше.

Например, в апреле можно оформить отпуск до или после выходных на Радуницу и получить дополнительно сразу четыре выходных подряд — с 18-го по 21-е число.

В июле похожая ситуация: если взять отпуск до или после 3 июля, когда День независимости выпадает на пятницу, то отдохнуть получится подольше. Например, можно взять 5 дней отпуска с 6 по 10 июля, но фактически отдыхать 10 дней с учетом выходных.

В декабре аналогичную возможность дает католическое Рождество: если взять 4 дня с 28-го по 31-е число, то фактически получится 10-дневный отдых.

