Белорус получил «письмо счастья» от ГАИ, хотя за рулем быть не мог

17.01.2026, 19:25

Машина была в ремонте.

Белорус получил так называемое «письмо счастья» за превышение скорости, хотя за рулем быть не мог. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, именно такая жалоба поступила от минчанина. Мало того: в Центральное РУВД белорусской столицы он подал заявление об угоне своего автомобиля.

Несколько месяцев назад он передал иномарку в ремонт и оплатил услуги. Но как раз во время обслуживания авто получил извещение о превышении скорости вместе с фото его машины. Вот только за рулем сидел неизвестный владельцу мужчина.

Но инкогнито быстро установил участковый инспектор милиции. Неизвестным оказался 28-летний автослесарь.

«Мужчина взял деньги за ремонт автомобиля и несколько месяцев ездил на нем по личным делам, не имея права на его управление. Хозяину же еженедельно давал отчет о проделанной работе, обещая в кратчайшие сроки вернуть авто», - сказали в минской милиции, добавив, что изложенные факты привели к возбуждению уголовного дела за угон.

