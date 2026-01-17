Находящийся в больнице Адам Кадыров получил золотую медаль за охрану ЗАЭС
Опубликованное с ним видео оказалось консервой.
В телеграм-канале правителя Чечни Рамзана Кадырова в субботу появился видеоотчет совещания с силовиками республики, которое провел его сын, 18-летний Адам Кадыров. На совещании обсудили «подготовку к предстоящим в сентябре выборам в Чечне», рассказал Рамзан Кадыров.
А по итогам этого заседания Адама Кадырова наградили золотой медалью за охрану Запорожской АЭС.
Медаль называется «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Вручал Адаму Кадырову ее представитель ОМОНа «Ахмат».
Метаданные ролика говорят о том, что запись была смонтирована не позднее вечера 15 января, то есть еще в четверг.
А в пятницу днем чеченские оппозиционные телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщили о том, что Адам Кадыров, двигаясь с кортежем в центре Грозного за рулем автомобиля, мог попасть в ДТП и ему якобы потребовалась помощь медпомощь.