Находящийся в больнице Адам Кадыров получил золотую медаль за охрану ЗАЭС 17.01.2026, 19:46

Опубликованное с ним видео оказалось консервой.

В телеграм-канале правителя Чечни Рамзана Кадырова в субботу появился видеоотчет совещания с силовиками республики, которое провел его сын, 18-летний Адам Кадыров. На совещании обсудили «подготовку к предстоящим в сентябре выборам в Чечне», рассказал Рамзан Кадыров.

А по итогам этого заседания Адама Кадырова наградили золотой медалью за охрану Запорожской АЭС.

Медаль называется «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Вручал Адаму Кадырову ее представитель ОМОНа «Ахмат».

Метаданные ролика говорят о том, что запись была смонтирована не позднее вечера 15 января, то есть еще в четверг.

А в пятницу днем чеченские оппозиционные телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщили о том, что Адам Кадыров, двигаясь с кортежем в центре Грозного за рулем автомобиля, мог попасть в ДТП и ему якобы потребовалась помощь медпомощь.

