Водитель авто, с которым столкнулся кортеж Адама Кадыров, погиб
- 17.01.2026, 20:34
Однако уголовное дело заводить не станут.
«Новая газета Европа» со ссылкой на источники подтвердила факт аварии с участием сына правителя Чечни Рамзана Кадырова Адама. По информации издания, водитель головной машины кортежа Кадырова проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке. В результате столкновения он получил перелом позвонка шейного отдела.
В этой же машине ехали также сам Кадыров-младший и его телохранители. Их травмы не представляют угрозы для жизни. Водитель автомобиля, с которым столкнулся кортеж, погиб.
Источник «Новой газеты Европа» в следственном комитете Чечни рассказал, что ДТП не было зарегистрировано в КУСПе (книге учета заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях), и правоохранители не станут заводить уголовное дело.