закрыть
17 января 2026, суббота, 21:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Водитель авто, с которым столкнулся кортеж Адама Кадыров, погиб

  • 17.01.2026, 20:34
  • 9,032
Водитель авто, с которым столкнулся кортеж Адама Кадыров, погиб

Однако уголовное дело заводить не станут.

«Новая газета Европа» со ссылкой на источники подтвердила факт аварии с участием сына правителя Чечни Рамзана Кадырова Адама. По информации издания, водитель головной машины кортежа Кадырова проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке. В результате столкновения он получил перелом позвонка шейного отдела.

В этой же машине ехали также сам Кадыров-младший и его телохранители. Их травмы не представляют угрозы для жизни. Водитель автомобиля, с которым столкнулся кортеж, погиб.

Источник «Новой газеты Европа» в следственном комитете Чечни рассказал, что ДТП не было зарегистрировано в КУСПе (книге учета заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях), и правоохранители не станут заводить уголовное дело.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук