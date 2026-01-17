Водитель авто, с которым столкнулся кортеж Адама Кадыров, погиб 17.01.2026, 20:34

9,032

Однако уголовное дело заводить не станут.

«Новая газета Европа» со ссылкой на источники подтвердила факт аварии с участием сына правителя Чечни Рамзана Кадырова Адама. По информации издания, водитель головной машины кортежа Кадырова проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке. В результате столкновения он получил перелом позвонка шейного отдела.

В этой же машине ехали также сам Кадыров-младший и его телохранители. Их травмы не представляют угрозы для жизни. Водитель автомобиля, с которым столкнулся кортеж, погиб.

Источник «Новой газеты Европа» в следственном комитете Чечни рассказал, что ДТП не было зарегистрировано в КУСПе (книге учета заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях), и правоохранители не станут заводить уголовное дело.

