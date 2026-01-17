Оппозиция Уганды сообщила о похищении их лидера после выборов 1 17.01.2026, 21:16

Власти страны отключили интернет и направили военных в столицу.

Лидера оппозиции Уганды Боби Вайна похитили с помощью армейского вертолета, сообщила его партия National Unity Platform (NUP).

«Военный вертолет приземлился на территории президентского комплекса, после чего Боби Вайна силой увезли в неизвестном направлении», — говорится в заявлении партии.

Выборы президента страны прошли 15 января. Инцидент с похищением произошел за день до того, как избирательная комиссия планировала объявить результаты голосования, отмечает The New York Times. В итоге 81-летний диктатор Йовери Мусевени заявил о победе.

За два дня до выборов власти Уганды отключили интернет по «соображениям безопасности», что, по мнению NYT, затруднило обмен информацией и организацию протестных акций. Кроме того, в столицу Кампалу были направлены тысячи полицейских и военных для предотвращения массовых выступлений.

Боби Вайн, бывшая поп-звезда, пользуется популярностью среди молодежи, собирал многотысячные акции по всей стране, добавляет газета.

