17 января 2026, суббота, 21:58
На белорусских метеостанциях перекрыто 17 температурных рекордов

  • 17.01.2026, 21:28
Многие из побитых рекордов относятся к 1987 году.

17 локальных температурных рекордов перекрыто на белорусских метеостанциях за неделю морозной погоды, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Относительное большинство переписанных минимумов — 6 — относится к 1987 году.

Ночью 17 января обновилось пять минимумов: в Кличеве (26,6 против 25,3 в 2021 году), Березино (25,1 против 22,5 в 1987-м), Орше (24,5 против 22,1 тогда же), Лельчицах (24,3 против 23,5 тогда же) и Мстиславле (23,8 против 19,6 в 2021 году). Повторился рекорд в Березинском заповеднике (24 градуса мороза в 1987 году).

В ближайшие трое суток Белгидромет прогнозирует сохранение очень холодной погоды. Ночью в отдельных районах ожидается до 27-28 градусов ниже нуля. Тем не менее это намного выше исторических минимумов в масштабах всей страны. Например, рекорд для 17 января составляет 41 градус мороза. Такая температура была зафиксирована в 1940 году в Борисове. Нынешние рекорды обусловлены отсутствием либо архивных данных, либо самих метеостанций.

