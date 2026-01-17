закрыть
Степан Попов завоевал серебро на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

Степан Попов завоевал серебро на чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу

Спортсмен выступал в среднем весе.

Белорусский спортсмен Степан Попов стал серебряным призером открытого чемпионата Европы по бразильскому джиу-джитсу в категории Master 3.

Категория Master 3 включает участников в возрасте от 41 до 45 лет. Спортсмен выступал в среднем весе и в категории пурпурного пояса.

«Провел четыре поединка: три выиграл болевыми приемами, в четвертом выложился полностью до последней секунды. Было три шанса завершить болевым, но сил уже не хватило — остался только характер. Спасибо всем, кто помог мне подготовиться и приехать сюда. Это был наш путь, наша работа», — поделился Степан Попов.

Степан Попов — чемпион мира и Европы по самбо, золотой медалист Европейских игр. В 2020 году он встал на сторону белорусского народа.

