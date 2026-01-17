«Нобелевскую премию за это» 17.01.2026, 21:53

Появилось видео переговоров Трампа, европейских лидеров и Зеленского.

Телеканал FranceTV опубликовал видеозапись разговора президента Франции Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалось согласие президента Украины Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Видео было снято в Киеве 10 мая 2025 года и опубликовано в X.

Macron : "Donald, je sais qu’il est très tôt ce matin pour vous..."



Séquence inédite filmée dans les coulisses diplomatiques européennes à Kiev le 10 mai 2025.



👉 « La guerre, Donald Trump et nous » mardi 20 janvier sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf et France 2. pic.twitter.com/KOq8QEnKEH — France tv (@FranceTV) January 16, 2026

На записи Макрон обращается к Трампу: «Дональд, знаю, что для тебя раннее утро, прошу прощения», а затем спрашивает, сможет ли американский лидер перезвонить через несколько минут вместе с Зеленским, премьер-министром Великобритании Киро Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Трамп уточняет детали, и Макрон объясняет, что речь идет о согласии Зеленского на предложение о 30-дневном прекращении огня. Американский лидер в ответ шутливо говорит: «Нобелевскую премию за это». Лидеры договариваются созвониться снова.

Позднее Макрон снова звонит Трампу и сообщает, что находится в Киеве вместе с Зеленским, Стармером и Мерцем, и что все они поддерживают предложение о прекращении огня. В разговор включается Зеленский, который предлагает усилить давление на Россию в случае отказа, включая санкции. Трамп отвечает: «Я поговорю с ними».

Президент США выражает уверенность, что Путин согласится.

