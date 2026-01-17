закрыть
17 января 2026, суббота, 22:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Нобелевскую премию за это»

  • 17.01.2026, 21:53
  • 1,414
«Нобелевскую премию за это»

Появилось видео переговоров Трампа, европейских лидеров и Зеленского.

Телеканал FranceTV опубликовал видеозапись разговора президента Франции Эммануэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалось согласие президента Украины Владимира Зеленского на 30-дневное прекращение огня. Видео было снято в Киеве 10 мая 2025 года и опубликовано в X.

На записи Макрон обращается к Трампу: «Дональд, знаю, что для тебя раннее утро, прошу прощения», а затем спрашивает, сможет ли американский лидер перезвонить через несколько минут вместе с Зеленским, премьер-министром Великобритании Киро Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Трамп уточняет детали, и Макрон объясняет, что речь идет о согласии Зеленского на предложение о 30-дневном прекращении огня. Американский лидер в ответ шутливо говорит: «Нобелевскую премию за это». Лидеры договариваются созвониться снова.

Позднее Макрон снова звонит Трампу и сообщает, что находится в Киеве вместе с Зеленским, Стармером и Мерцем, и что все они поддерживают предложение о прекращении огня. В разговор включается Зеленский, который предлагает усилить давление на Россию в случае отказа, включая санкции. Трамп отвечает: «Я поговорю с ними».

Президент США выражает уверенность, что Путин согласится.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук