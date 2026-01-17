«Руки прочь от Гренландии»: в Дании проходят акции протеста 1 17.01.2026, 22:19

1,344

В Копенгагене митингующие собрались у здания ратуши.

Тысячи человек вышли на протесты по всей Дании с лозунгом «Руки прочь от Гренландии», пишет «Немецкая волна» в субботу, 17 января.

В Копенгагене митингующие собрались у здания ратуши, где заседают муниципальный совет и мэрия города. Участники акции скандировали «Гренландия не продается» и «Kalaallit Nunaat!» — название острова на гренландском языке, а также держали красно-белые флаги автономной территории Erfalasorput.

Мэр Копенгагена Сиссе Мари Веллинг отметила: «Послание из Копенгагена громкое и ясное. Гренландия — это не товар».

По словам Поуля Йоханнессена, инициатора гренландской гражданской инициативы «Руки прочь от Kalaallit Nunaat», «мы требуем уважения права Гренландии на самоопределение и уважения к гренландскому народу. Это не только борьба за Гренландию, но и за весь мир», цитирует его агентство dpa.

