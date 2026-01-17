закрыть
17 января 2026, суббота, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Руки прочь от Гренландии»: в Дании проходят акции протеста

1
  • 17.01.2026, 22:19
  • 1,344
«Руки прочь от Гренландии»: в Дании проходят акции протеста

В Копенгагене митингующие собрались у здания ратуши.

Тысячи человек вышли на протесты по всей Дании с лозунгом «Руки прочь от Гренландии», пишет «Немецкая волна» в субботу, 17 января.

В Копенгагене митингующие собрались у здания ратуши, где заседают муниципальный совет и мэрия города. Участники акции скандировали «Гренландия не продается» и «Kalaallit Nunaat!» — название острова на гренландском языке, а также держали красно-белые флаги автономной территории Erfalasorput.

Мэр Копенгагена Сиссе Мари Веллинг отметила: «Послание из Копенгагена громкое и ясное. Гренландия — это не товар».

По словам Поуля Йоханнессена, инициатора гренландской гражданской инициативы «Руки прочь от Kalaallit Nunaat», «мы требуем уважения права Гренландии на самоопределение и уважения к гренландскому народу. Это не только борьба за Гренландию, но и за весь мир», цитирует его агентство dpa.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук