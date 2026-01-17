закрыть
17 января 2026, суббота
«Галя, у нас отмена!»

  • 17.01.2026, 22:40
  • 4,050
Брестчане разнесли выступление Солодухи и Дорофеевой.

Белорусские певец Александр Солодуха и певица Ирина Дорофеева записали видеообращение, приглашая брестчан на областной зимний фестиваль «Берестейские сани». Солодуха пообещал спеть и сварить уху, Дорофеева — приготовить кашу и подарить «самое лучшее шоу», пишет BGmedia.

Однако зрители восприняли это очень скептически. Многие комментарии под видео превратились в настоящую энциклопедию народного юмора:

«Галя, у нас отмена!!!»

«Хотела пойти, но уже не хочу».

«Какое чувство, что он рекламирует свои зубы, а не Берестейские сани».

«Солодуха проведет мастер-класс по аниматорскому мастерству с элементами звукоизвлечения?»

«Непременно не придем».

«Спасибо, что предупредили».

«Солодуха и Дорофеева уху ели».

«Лукашенковский десант».

Брестчане активно высмеивают и саму идею приглашения Солодухи:

«Неужели руководство города не знает никого кроме Солодухи? Прямо надоело».

«Лишь бы наш профсоюз не заставили покупать билеты».

«Сани уже не те».

«Реклама виниров?»

«Спонсор улыбки БерезаКерамика».

«Уважаемые Брещане и жители города Бреста….масло масленное».

«Может у него контракт с стоматологической клиникой? Ну невозможно же так реально говорить и скалиться?»

В 2020 году Александр Солодуха поддержал власти Беларуси и с тех пор регулярно участвует в провластных мероприятиях.

