«Галя, у нас отмена!»
- 17.01.2026, 22:40
Брестчане разнесли выступление Солодухи и Дорофеевой.
Белорусские певец Александр Солодуха и певица Ирина Дорофеева записали видеообращение, приглашая брестчан на областной зимний фестиваль «Берестейские сани». Солодуха пообещал спеть и сварить уху, Дорофеева — приготовить кашу и подарить «самое лучшее шоу», пишет BGmedia.
Однако зрители восприняли это очень скептически. Многие комментарии под видео превратились в настоящую энциклопедию народного юмора:
«Галя, у нас отмена!!!»
«Хотела пойти, но уже не хочу».
«Какое чувство, что он рекламирует свои зубы, а не Берестейские сани».
«Солодуха проведет мастер-класс по аниматорскому мастерству с элементами звукоизвлечения?»
«Непременно не придем».
«Спасибо, что предупредили».
«Солодуха и Дорофеева уху ели».
«Лукашенковский десант».
Брестчане активно высмеивают и саму идею приглашения Солодухи:
«Неужели руководство города не знает никого кроме Солодухи? Прямо надоело».
«Лишь бы наш профсоюз не заставили покупать билеты».
«Сани уже не те».
«Реклама виниров?»
«Спонсор улыбки БерезаКерамика».
«Уважаемые Брещане и жители города Бреста….масло масленное».
«Может у него контракт с стоматологической клиникой? Ну невозможно же так реально говорить и скалиться?»
В 2020 году Александр Солодуха поддержал власти Беларуси и с тех пор регулярно участвует в провластных мероприятиях.