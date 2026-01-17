Крещенские -30°C вернулись
- 17.01.2026, 23:03
Синоптик Рябов дал прогноз на 19–25 января.
Крещенские морозы в Беларуси окажутся заметно суровее рождественских. Такой прогноз на период с 19 по 25 января озвучил синоптик Дмитрий Рябов в эфире госТВ.
По его словам, температура воздуха в течение недели будет на 8–12 градусов ниже климатической нормы. Дополнительный дискомфорт создаст умеренный континентальный ветер — из-за него морозы будут ощущаться еще сильнее.
В понедельник страну накроет холодный антициклон, центр которого расположится непосредственно над Беларусью. Осадков не ожидается, ветер будет слабым и переменным.
Ночью температура опустится до −14…−20°C, а при прояснениях — до −25°C. Днем 19 января столбики термометров покажут от −4°C в Бресте до −11°C в Витебске. Во вторник, 20 января, дневные значения составят от −3°C до −10°C.
В середине недели ветер сменит направление на восточное и северо-восточное и станет порывистым. Местами возможен небольшой снег. Ночные температуры будут держаться в пределах −17…−25°C, днем ожидается −4…−7°C.
С четверга погоду начнет определять холодный и влажный воздух северных широт. Осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура составит −19…−25°C, а при прояснениях может понизиться до −29°C. Днем 22 января ожидается от −8°C на юго-западе до −17°C на северо-востоке страны.
23 января дневные морозы усилятся до −17…−22°C. В выходные ночные температуры могут приблизиться к отметке −30°C. При этом днем станет немного теплее: в субботу ожидается −14…−17°C, в воскресенье — −11…−16°C.
Осадков в конце недели не прогнозируется, ветер будет северным и умеренным. На протяжении всей недели сохранится гололед и гололедица на дорогах.