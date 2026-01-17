Второй фронт в Чечне
- Игорь Эйдман
- 17.01.2026, 23:14
Война за кадыровское наследство.
Рамзан Кадыров еще жив, а война кланов за его наследство уже началась. Я говорил в одном из недавних эфиров, что попытка Рамзана сделать Адама своим наследником не понравится многим в чеченской верхушке, и его шансы получить власть – да и просто выжить в этой ситуации – крайне сомнительны.
Все произошло даже быстрее, чем я думал. Скорее всего, аварию, в результате которой Адам едва не погиб, подстроили те, кто хочет помешать ему унаследовать «престол» отца, – другие претенденты на власть.
Война внутри кадыровской верхушки становится неизбежной. Россия сейчас не имеет силовых ресурсов (они брошены против Украины) ее остановить.
Восстание и второй фронт в Чечне могут обернуться для путинского режима катастрофой.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»