17 января 2026, суббота, 23:34
Второй фронт в Чечне

  • Игорь Эйдман
  • 17.01.2026, 23:14
  • 1,336
Второй фронт в Чечне
Игорь Эйдман

Война за кадыровское наследство.

Рамзан Кадыров еще жив, а война кланов за его наследство уже началась. Я говорил в одном из недавних эфиров, что попытка Рамзана сделать Адама своим наследником не понравится многим в чеченской верхушке, и его шансы получить власть – да и просто выжить в этой ситуации – крайне сомнительны.

Все произошло даже быстрее, чем я думал. Скорее всего, аварию, в результате которой Адам едва не погиб, подстроили те, кто хочет помешать ему унаследовать «престол» отца, – другие претенденты на власть.

Война внутри кадыровской верхушки становится неизбежной. Россия сейчас не имеет силовых ресурсов (они брошены против Украины) ее остановить.

Восстание и второй фронт в Чечне могут обернуться для путинского режима катастрофой.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

