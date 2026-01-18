Когда в Беларуси в следующий раз будут длинные выходные 18.01.2026, 3:20

Придется подождать.

В январе у белорусов были длинные выходные — с 1 по 4 числа. «Зеркало» рассказывает, когда в следующий раз ожидается подобная ситуация.

В следующий раз выходные в четыре дня подряд ожидаются в апреле — с 18 по 21-е числа. Так, рабочий с 20 апреля (понедельник перед православным праздником Радуница) переносится на субботу, 25 апреля.

В Минтруда ранее уточняли, что организации могут переносить 20 апреля на любую другую субботу, учитывая специфику производства или работы.

Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняли ранее в Минтруда.

«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечали в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время предоставляется один неоплачиваемый день отдыха из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com