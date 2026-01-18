Когда в Беларуси в следующий раз будут длинные выходные
- 18.01.2026, 3:20
Придется подождать.
В январе у белорусов были длинные выходные — с 1 по 4 числа. «Зеркало» рассказывает, когда в следующий раз ожидается подобная ситуация.
В следующий раз выходные в четыре дня подряд ожидаются в апреле — с 18 по 21-е числа. Так, рабочий с 20 апреля (понедельник перед православным праздником Радуница) переносится на субботу, 25 апреля.
В Минтруда ранее уточняли, что организации могут переносить 20 апреля на любую другую субботу, учитывая специфику производства или работы.
Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняли ранее в Минтруда.
«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечали в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».
За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время предоставляется один неоплачиваемый день отдыха из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).