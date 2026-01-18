Юг Африки затопило 18.01.2026, 4:22

Армия эвакуирует людей с крыш и деревьев.

В странах Южной Африки в результате продолжительных ливней и начавшихся в декабре масштабных наводнений погибли более 100 человек. Об этом 17 января сообщило Associated Press.

Сильные наводнения, вызванные затяжными ливнями, привели к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям в ряде стран юга Африки. Наиболее пострадавшими оказались Мозамбик, Южно-Африканская Республика и Зимбабве.

По данным властей, число погибших увеличивалось на протяжении нескольких недель непрерывных осадков. Метеорологи предупреждают, что дожди могут продолжиться, что сохраняет высокий риск новых наводнений и разрушений.

Самая сложная обстановка сложилась в Мозамбике. С конца прошлого года там, по официальным данным, погибли 103 человека. Стихия затронула свыше 200 тысяч жителей страны: тысячи домов получили повреждения, десяткам тысяч человек может потребоваться эвакуация. Кроме того, в пострадавших районах зафиксированы вспышки холеры и серьезный ущерб сельскому хозяйству.

В Южно-Африканской Республике наводнения в северных провинциях унесли жизни как минимум 30 человек. Для проведения спасательных операций были задействованы подразделения армии — людей, оказавшихся в ловушке на крышах домов и деревьях, эвакуировали с помощью вертолетов. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что в отдельных регионах менее чем за неделю выпало около 400 мм осадков, а десятки домов были полностью разрушены потоками воды.

В Зимбабве с начала года в результате проливных дождей погибли 70 человек. Более тысячи домов были уничтожены, серьезно повреждены дороги, мосты и школы. Наводнения также зафиксированы в Малави, Замбии и на Мадагаскаре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com