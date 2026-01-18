Во Флориде Трамп открыл дорогу, переименованную в его честь
Он находится возле частного клуба президента США.
Президент США Дональд Трамп принял участие в торжественной церемонии переименования участка дороги рядом со своим частным клубом в Палм-Бич (штат Флорида), которому было присвоено его имя. Об этом сообщает Reuters.
Законодательное собрание Флориды ранее одобрило присвоение почетного названия части Южного бульвара — магистрали, соединяющей международный аэропорт Палм-Бич с резиденцией президента Мар-а-Лаго. Именно по этой дороге президентский кортеж обычно следует во время поездок между аэропортом и резиденцией.
Выступая на церемонии в Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что «чрезвычайно горд» оказанной ему честью. «Я буду помнить этот удивительный жест до конца своей жизни», — сказал он.
При этом, как уточняют местные СМИ со ссылкой на представителей окружной комиссии, переименование носит символический характер и не повлияет на официальные адреса, работу экстренных служб или правительственные картографические системы.