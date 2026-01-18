Минск захватывают бобры 18.01.2026, 5:30

Почему эти животные так вольготно чувствуют себя в большом городе?

На берегах Свислочи от Немиги до Дроздов жители столицы то и дело отмечают подгрызенные стволы деревьев. Пейзаж для Минска хоть и непривычный, но ясно сразу: это «творчество» бобров. В районе Лошицкого парка они и вовсе построили на реке запруды. Почему эти животные так вольготно чувствуют себя в большом городе? Об этом журналист агентства «Минск-Новости» выяснил у специалиста.

Речные строители

— Бобры достигли предельной емкости среды обитания в дикой природе, — пояснил старший научный сотрудник лаборатории популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Павел Велигуров. — Пик их численности на территории нашей страны — 64,4 тысячи особей — пришелся на 2012 год. Сейчас она стабилизировалась на оптимальном уровне в 50—60 тысяч.

Освоив почти все пригодные места обитания в дикой природе, бобры отправились ближе к деревням и садоводческим товариществам. Затем эти зверьки стали появляться в более крупных населенных пунктах. И наконец добрались до столицы. Возможно, этому способствовало и улучшение состояния окружающей среды города, хотя специальные исследования по этой теме не проводили.

Говорить о высокой численности бобров в Минске рано. В тех участках рек, которые мы изучали, зафиксировано несколько семей — в среднем по две особи каждая. В районе Дроздов и Комсомольского озера численность этих животных, несомненно, выше. Зато на бетонных набережных Свислочи вероятность их появления низкая.

Что не съем, то надкушу

— Как чувствуют себя бобры в городской реке и чем они здесь питаются?

— При выборе места обитания чистота воды для них не слишком важна, — подчеркнул ученый-биолог. — После строительства плотины образуется бобровый пруд, в котором оседает ил. Порой из-за низкой скорости течения такой водоем почти полностью зарастает ряской и другими растениями. Бобры в нем чувствуют себя великолепно.

По сравнению с такими прудами Свислочь — очень чистая река.

По словам Павла Велигурова, эти водоплавающие — настоящие вегетарианцы. Весной и летом они поедают сныть, тростник, кубышку, аир, осоку, крапиву и другие луговые, водно-болотные растения и их корневища. С удовольствием лакомятся листьями и молодыми побегами ивы и смородины. Осенью переходят на древесно-кустарниковый корм.

Зимнее меню бобров в основном состоит из водной растительности, а также из коры и древесины подтопленных ими с осени поваленных деревьев: ивы, осины, черемухи, березы. Гораздо реже в их рацион попадают дуб, липа, лещина, ясень. Когда с пищей совсем туго, могут питаться корой ели и ольхи.

Зимуют эти животные в норе. Выходят только для того, чтобы принести для трапезы кору и ветви деревьев, заготовленные с осени. Тащат их в нору и сразу же едят.

Когда водоем покрыт льдом, бобр может днями не появляться на поверхности. А с середины января до конца февраля у него брачный сезон.

Руками не трогать

Встреч с человеком бобры стараются избегать. Они выбирают довольно укромные места, в которых относительно немного людей. Сумеречно-ночной образ жизни этих зверьков также уменьшает вероятность контакта: когда они активны, человек обычно спит или как минимум не находится возле реки. Хотя опасность при встрече с этими водоплавающими грызунами, конечно, существует.

«Как любое дикое животное, бобр может повести себя непредсказуемо, — отметил собеседник. — Известен случай, когда он прокусил ногу потревожившего его человека, повредив бедренную артерию. Пострадавший погиб из-за потери крови до приезда скорой помощи. Как и все млекопитающие, бобры способны переносить бешенство. Поэтому пытаться контактировать с ними при внезапной встрече не стоит».

По словам Павла Велигурова, наиболее безопасно этот зверек чувствует себя в воде. И при встрече с человеком на берегу реки он, скорее всего, нырнет в воду. Поэтому не следует находиться между ним и водой. Лучше спокойно, без резких движений и криков отойти в сторону, освободив животному путь к реке. А вот встреча с плывущим бобром физической опасности для людей не представляет. Разве что, заметив человека, грызун нырнет под воду, громко и неожиданно хлопнув хвостом по воде.

В подкормке бобры не нуждаются. Но, если очень хочется, можно угостить веткой ивы или осины, сочными травянистыми кормами. Однако надо понимать: потом прогнать их с этих мест будет гораздо сложнее.

Деревьям и сетки хватит

Нужны ли бобры в городской среде? Павел Велигуров считает, что к местам их обитания можно организовывать образовательные экскурсии для студентов и школьников. Да и остальные любители дикой природы наверняка порадуются возможности понаблюдать в Минске за этими зверьками и пофотографировать их.

Бобровые пруды также являются резервуарами для улавливания водного ила и других частиц. Они сдерживают эрозию почв и повышают эффективность экосистемы населенного пункта в плане использования и хранения важных макроэлементов.

Минусов от деятельности «новых горожан» на самом деле немного. Как показала практика, чтобы защитить от бобров деревья и кустарники, достаточно укрыть стволы сеткой-рабицей. Она же станет препятствовать подкопам береговых склонов.

Зато соседство с такими зверьками — отличный показатель хорошей окружающей среды. И если, к примеру, города Канады славятся тем, что там по улицам ходят олени, то пусть у набережных Свислочи селятся бобры. Прекрасный природный символ Минска и живая реклама чистоты его экологии.

