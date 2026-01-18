Италия арестовала судно с металлом, прибывшее из российского порта 18.01.2026, 9:14

Задержание связано с нарушением санкций Европейского Союза.

Итальянские власти задержали судно под флагом одного из островных государств Океании, которое прибыло в страну из территориальных вод России в Черном море.

Об этом сообщает ANSA.

Сообщается, что на борту судна было более 33 тысяч тонн металлопродукции. Арест стал результатом расследования, которое координировала прокуратура Бриндизи при участии финансовой полиции и Таможенного агентства.

Издание пишет, что задержание связано с возможным нарушением санкций Европейского Союза, введенных против России после начала полномасштабной войны против Украины.

В рамках дела фигурируют четыре человека - импортер груза, судовладелец и два члена экипажа.

Проверки после захода судна в порт выявили многочисленные несоответствия и признаки фальсификации документации, в частности относительно маршрутов, мест стоянки и грузовых операций.

Анализ навигационных данных также показал, что судно находилось в порту Новороссийска с 13 по 16 ноября 2025 года, где осуществляло запрещенную загрузку.

Кроме того, следствие установило, что вблизи российского порта на судне была отключена система AIS (GPS-приемник и транспондер), вероятно, с целью сокрытия места пребывания и усложнения контроля со стороны компетентных органов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com