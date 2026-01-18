Во время аварии с сыном Кадырова в машине был еще один родственник главы Чечни 18.01.2026, 9:23

Сам Адам Кадыров находится в тяжелом состоянии в специальном блоке корпус Боткинской больницы в Москве.

В ДТП в Грозном с участием Адама Кадырова попал еще один родственник главы Чечни Рамзана Кадырова, работающий охранником, а также некий боксер по кличке Тайсон.

Не исключено, что речь идет о бывшем чемпионе мира по версии WBC среди молодежи Висхане Мурзабекове, который в настоящее время является сотрудником Службы безопасности главы Чечни. Об этом сообщают источники «ВЧК-ОГПУ» и rucriminal.info.

В сообщении говорится, что упомянутый боксер находился в одной машине с Адамом Кадыровым и получил более серьезные травы, чем сын главы Чечни. По словам источника, он был «в очень плохом состоянии» после аварии.

Кроме того, в одной машине с сыном Кадырова находился еще один родственник главы Чечни, работающий охранником. Его имя и степень родства не уточняются, как и не сообщается о его состоянии после ДТП.

Одновременно с этим источники опровергли информацию о том, что в ДТП мог попасть боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев. Путаница возникла из-за того, что Чимаев называл себя ранее «Тайсоном в ММА».

Касательно самого Адама Кадырова, то его, по словам источников, после ДТП транспортировали в Девятый корпус Боткинской больницы в Москве, где занимаются экстренной хирургией. Он находится в тяжелом состоянии и помещен в специальную часть корпуса, куда можно попасть только по специальным пропускам, выданным либо Минздравом РФ, либо московской мэрией. Члены семьи Кадырова ранее уже проходили лечение в таких спецблоках этой больницы.

Источник ВЧК-ОГПУ и https://t.co/fFnBDf2DjT рассказал, что Адам Кадыров после вчерашний аварии был госпитализирован в Девятый, хирургический корпус Многопрофильного научно клинического центра С.П.Боткина (Боткинская больница). В этом корпусе только недавно были завершены… pic.twitter.com/K9MLFrBbLV — ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) January 17, 2026

