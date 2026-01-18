закрыть
В Минске с крыши торгового центра упала глыба снега и травмировала прохожую

  • 18.01.2026, 9:31
Ей потребовалась помощь медиков.

В Минске с крыши торгового центра Dana Mall упала глыба снега и наледи травмировала 17‑летнюю девушку. Ее с травмами госпитализировали. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Следственный комитет.

Как сообщается, на месте происшествия работает следственно‑оперативная группа.

«Следователем с привлечением специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проводится осмотр, фиксируется следовая картина. Назначено проведение экспертных исследований», — отмечают в СК.

По предварительным данным, в это время в торговом центре проводилась очистка крыши от снега и наледи. Место возможного схода снега не было ограждено должным образом.

Возбуждено уголовное дело по статье 155 Уголовного кодекса, речь идет о причинении тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.

