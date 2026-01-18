закрыть
18 января 2026, воскресенье
ЕС созывает экстренное заседание послов из-за тарифной войны Трампа за Гренландию

  • 18.01.2026, 9:40
Встречу назначил Кипр.

Европейский Союз назначил на 18 января экстренное совещание послов стран ЕС. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины из-за Гренландии.

Об этом сообщает Reuters.

«Послы 27 стран ЕС соберутся в воскресенье на экстренное совещание после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести волну... пошлин на товары европейских союзников до тех пор, пока Соединенным Штатам не будет разрешено купить Гренландию», - пишет агентство.

Reuters уточняет, что встречу назначил Кипр, который в течение следующих месяцев председательствует в ЕС. По словам дипломатов, заседание должно начаться в 17:00.

17 января Дональд Трамп объявил, что вводит против восьми европейских стран пошлины. По его словам, тарифы будут введены в два этапа, а срок действия продлиться до тех пор, пока не будет решен вопрос с Гренландией.

«Начиная с 1 февраля 2026 года, со всех вышеупомянутых стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будет взиматься 10% таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии», - заявил американский лидер.

