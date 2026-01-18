Еще одно болезненное унижение для Лукашенко 5 Сергей Василевский, «Салідарнасць»

18.01.2026, 9:50

На примере грузовиков и автобусов МАЗ.

То, что Лукашенко и его чиновники все чаще называют «главной проблемой» в экономике, получило очередное подтверждение в цифрах: по итогам 2025-го продажи новых грузовиков МАЗ в России снизились в 1,7 раза.

Российский рынок, который правитель еще несколько лет едва ли не прямым текстом называл бездонным, продолжает схлопываться для белорусской продукции.

Справедливости ради, отметим, что Лукашенко еще десять лет назад обвинял работников Минского автозавода в потере российского направления, утверждая, что ситуацию можно легко исправить. С помощью цифр и цитат мы проверили, насколько это ему удалось.

2016

По итогам 2016-го МАЗ продал в России около 3300 новых грузовиков. Это позволило минскому автогиганту занять место в тройке лидеров рынка, хотя продажи в этом сегменте и упали на 9,5% по сравнению с предыдущим годом.

Тот год был успешным для минских автобусов, которых в РФ было продано 812 единиц — на 55,6% больше, чем в 2015-м.

Посещая МАЗ в апреле 2016-го, Лукашенко в который раз поставил задачу осваивать новые рынки сбыта:

«Я от вас этого требую. А то не успел я сюда прийти, как вы мне начали рассказывать про Россию. Мы уже 25 лет как независимое государство. У России свои проблемы. Да, там рынок, который вы сдали. Сегодня этот рынок очень легко отвоевать. Но туда надо продать качественную, красивую, надежную технику по конкурентной цене. (…)

Вы — государственное предприятие. От вас минимум, что просят, — сохранить трудовые коллективы, платить зарплату, производить хороший товар и продавать его».

2017

Продажи МАЗа в РФ по данным российского агентства «Автостат» выросли на 17,4%. Всего было зарегистрировано 3882 новых грузовика. Несмотря на это МАЗ потерял долю рынка, сместившись с третьей на седьмую позицию.

Это было время, когда продукцию Минского автозавода на российском рынке теснили западные автогиганты: Volvo, Scania, Mercedes и MAN.

Минские автобусы не только не смогли повторить успех предыдущего года, но и утратили лидерские позиции, сократив объем продаж вдвое. В тот год россияне купили 359 единиц техники.

Минские автобусы начали сдавать позиции перед новичками рынка китайскими брендами Yutong и Higer.

2018

МАЗ на 9% улучшил показатели продаж грузовиков, поставив в РФ 4237 единиц. Минский завод занял 7-е место в рейтинге самых продаваемых марок грузовых автомобилей на российском рынке.

Продажи новых автобусов МАЗ выросли на 64% (579 единиц).

Особенностью года стало общее замедление рынка грузовиков, что сыграло на руку белорусскому автозаводу.

2019

МАЗ продал в России 3991 новый грузовик, продажи сократились на 9,3% по сравнению с 2018-м. При этом предприятие сохранило место в десятке самых продаваемых марок грузовиков, продолжая конкурировать с российскими и западными производителями.

Продажи автобусов упали почти на 27%, всего в РФ было продано 466 единиц. МАЗ продолжил уступать рынок как российским конкурентам, так и китайцам.

2020

Знаковый для мира и белорусов год отметился очередным снижением продаж грузовых автомобилей МАЗ. Всего их было реализовано 3745 единиц. При этом Минский автозавод сохранил место в топ-10.

А вот с автобусами Минску в том году повезло: всего их было продано в Россию 639 (рост к предыдущему году +49%).

2021

МАЗ установил рекорд продаж за последние семь лет, реализовав 5410 единиц новой техники (+44,5%). В итоге доля беларуского бренда в сегменте грузовиков увеличилась с 5,0% до 5,5%.

МАЗ замкнул пятерку самых продаваемых марок грузовых автомобилей в России, уступив КАМАЗу, ГАЗу, Scania и Volvo.

И новый успех минских автобусов — 802 единицы. Итог: 4-е место в общероссийском рейтинге марок.

«Слушайте, мы жили без Европейского cоюза и еще много лет проживем. Кроме вас мир огромен. Пусть он тесен, но он огромен. И то, что нам надо продать (главный вопрос — продать то, что мы производим), все элементарно может потребить Россия. Одна Россия», — из интервью Лукашенко CNN

2022

Начало полномасштабной войны в Украине отразилось на продажах белорусской грузовой техники на российском рынке: грузовиков было реализовано 4388 (-20,6%).

При этом было продано 1120 новых автобусов МАЗ. Доля бренда на российском рынке новых автобусов увеличилась с 4,1 до 8,7%. Но МАЗ продолжил уступать конкурентам, в том числе и китайским.

На встрече с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко правитель Беларуси вспомнил о попытках сотрудничества с западными компаниями:

«Мы не очень-то шли на то, чтобы сюда запустить иностранцев. Поэтому введенные санкции по нам так не ударили, как, допустим, по КАМАЗу. Туда вошли немцы прежде всего. Мы этим направлением особо не баловали наших машиностроителей. У нас тоже немцы работали. И МАЗ — МАН и «Неоплан» в свое время на МАЗе.

Контракт закончился, я им пожал руку, сказал: «Спасибо, дальше мы будем развиваться сами». Чего бы нам ни стоило, вот этих трудностей, сложностей».

2023

Российский рынок покидают западные бренды. Казалось бы, наступил звездный час Минского автозавода, который продемонстрировал значительный рост продаж — 6333 единицы техники (+43,8%).

Но рыночная доля минчан при этом сократилась за счет активного притока китайских производителей. Отныне конкуренцию в РФ белорусам составляют SITRAK, Shacman, FAW и другие бренды из КНР.

А вот продажи новых автобусов несколько сократились на фоне общего роста рынка в этом сегменте — до 925 единиц.

2024

Китайские фирмы активно замещают ушедших из РФ западных производителей. Sitrak, Shacman и FAW заняли лидирующие позиции на рынке. На этом фоне почти на тысячу единиц упали продажи грузовиков МАЗ — до 5 309 экз.

По итогам 2024-го на фоне растущего рынка продажи автобусов Минского автозавода в России упали на 45,5% — до 504 единиц.

При этом продолжала расти зависимость от российского рынка — на него приходилось более 62% всей экспортируемой продукции МАЗ.

«БЕЛАЗы, МТЗ, МАЗ и так далее — они не могут не иметь знака качества на какой-то свой товар. Но этот товар должен быть уникальным, он должен быть конкурентоспособным на международных рынках. Безукоризненная должна быть техника. Мы и проверять будем. Просто штамповать вам знак качества на кабину, капот или на стекло не будем, иначе мы опозорим страну», — из выступления Лукашенко на совещании, посвященном «Знаку качества»

2025

Продажи грузовиков МАЗа в России по итогам 2025-го сократились на 43% — до 3274 единиц.

Посещение МАЗа, январь 2025-го

На этом фоне падение продаж автобусов на 1% смотрится как успех: за прошлый год в России было продано 499 автобусов минского завода, что всего на шесть штук меньше, чем в 2024-м. году.

«Я готов помогать вашему коллективу, вы для меня родные, дети мои, можно сказать, которых я, как утопленников, в свое время спасал. Готов. Но только за результат. Будет результат — я с удовольствием буду помогать», — Александр Лукашенко, посещая МАЗ в январе 2025-го.

Сергей Василевский, «Салідарнасць»

