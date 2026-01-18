закрыть
Politico: ЕС готовит торговую «базуку» для Трампа

  • 18.01.2026, 10:10
Politico: ЕС готовит торговую «базуку» для Трампа

Каким будет ответ на пошлины США в споре за Гренландию?

Знаковое трансатлантическое торговое соглашение не будет одобрено законодателями ЕС после того, как президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины против европейских стран в рамках своих попыток получить контроль над Гренландией у Дании.

Подтверждение того, что Европейский парламент не даст ход ратификации соглашения, подписанного Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в июле прошлого года, ставит под вопрос будущее перемирия в торговой войне, пишет Politico.

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер сообщил, что эскалация напряженности между США и Европой означает, что парламент не проголосует за пакт. Это соглашение устанавливало тарифы США на импорт из ЕС на уровне 15% в обмен на то, что блок не будет применять пошлины к американскому экспорту.

«ЕНП выступает за торговую сделку между ЕС и США, но, учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии, одобрение на данном этапе невозможно. Нулевые тарифы на американские товары должны быть приостановлены», – написал Вебер.

В то время как другие члены правящей коалиции фон дер Ляйен – левоцентристы (S&D), центристы (Renew) и левые «Зеленые» – в последние недели настаивали на стратегической паузе в реализации торговой сделки, ее собственная партия ЕНП до сих пор оставалась непреклонной.

В среду законодатели отложили решение о заморозке ратификации на фоне напряженности из-за требования Трампа к Дании передать Гренландию США.

Голосование ожидалось 26 января и должно было определить позицию Европарламента по отмене тарифов на промышленные товары из США – одного из ключевых пунктов сделки, заключенной Брюсселем и Вашингтоном прошлым летом. Теперь ожидается, что депутаты Европарламента подтвердят заморозку сделки на заседании в следующую среду.

В субботу, 17 января, Трамп объявил о дополнительном 10-процентном тарифе для европейских стран, которые предоставили войска для небольшого контингента, прибывшего в Гренландию ранее на этой неделе.

Сбор увеличится до 25% с 1 июня, заявил он, и будет действовать «до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии».

