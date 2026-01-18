закрыть
Климатолог пояснил, из-за чего в Беларусь пришла морозная зима

3
  • 18.01.2026, 10:26
  • 3,306
Климатолог пояснил, из-за чего в Беларусь пришла морозная зима
Фото: onliner.by

И какую погоду ожидать дальше.

В Беларуси за последнюю неделю было перекрыто 17 температурных антирекордов. Чего дальше ожидать от погоды, телеканалу ОНТ рассказал климатолог Иван Буяков, пишет «Зеркало».

За снежным «Улли» в Беларусь пришли морозы. Младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков рассказал, нормальная ли это зима или что-то из ряда вон.

«С одной стороны, это и нормально, так должно быть. Периодически, раз в несколько лет, к нам штуки наподобие «Улли», «Хавьера» прилетают со Средиземноморского бассейна. С другой стороны, мы расслабились, потому что все-таки с февраля 2021 года не было таких сильных морозов, что температура опускалась бы до −27 °C, −29 °C», — отметил климатолог.

Земля нагревается рекордными темпами вопреки морозам в Европе. Буяков рассказал, чего ожидать дальше.

«Тенденция к потеплению на данный момент пока сохраняется. Но потепление — это не только рост температуры воздуха по экспоненте. Оно выражено еще и в нарастании межгодовой изменчивости. Вы сами видели, что последние зимы были теплые. В 2023 году в январе установлены рекорды тепла, когда было +15°C на Новый год в Бресте. Прошло буквально два года, и у нас уже -15°C», — отметил Иван Буяков.

Климатолог ответил на вопрос, можно ли этим объяснить нестабильность в наших белорусских зимах.

«Мы здесь имеем циркуляцию атмосферы, против которой не попрешь. Физику не обманешь. Дело в том, что зимой в наших широтах, когда солнце низко, температура воздуха практически полностью зависит от циркуляционного фактора. То есть, откуда к нам придет воздушная масса. И есть или нет снежный покро, — рассказал Иван Буяков. — В текущем году все сложилось удачно, у нас была серия циклонов со Скандинавии, которые несли прохладный воздух, потом изменилась циркуляция — уже с юга был перенос, заток в тыловой части южного циклона холодного воздуха с северных широт. Установился снежный покров, произошло прояснение, и началось радиационное выхолаживание местности. К тому же в данный момент у нас установился обширный блокирующий антициклон. Мы сейчас получаем радиационное выхолаживание и мороз на фоне присутствия снежного покрова. Если бы снега сейчас не было, то было бы от -5 до -10, не более того. Поэтому каждый год уникальный. И не зря у славян есть поговорка: год на год не приходится».

