Украинские десантники показали, как проводят зачистку в районе Покровска

  • 18.01.2026, 11:11
Бойцы ВСУ подвинулись почти на километр за сутки.

Украинские бойцы продолжают зачистку российских оккупантов на Покровском направлении. На днях в течение суток удалось зачистить около 900 метров территории.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

«132 отдельный разведывательный батальон 7 корпуса ШР ДШВ продолжает выполнение боевых задач на Покровском направлении. На днях в течение суток наземные подразделения разведки провели зачистку участка местности протяженностью около 900 метров», - говорится в сообщении.

Операция проходила в рамках плановой работы по улучшению тактического положения и снижению активности противника в полосе ответственности.

Операторы дронов «Кары небесной» 132 разведбата непрерывно «вели» район с воздуха, выявляли противника и контролировали за передвижением в зоне проведения зачистки. Мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневровое продвижение и непосредственную зачистку местности.

