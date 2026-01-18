закрыть
18 января 2026, воскресенье, 11:30
Белорусские банки устроили «флешмоб»

  • 18.01.2026, 11:19
Понравится ли это клиентам?

Банки продолжают вводить послабления в комиссиях за свои услуги. Так, «Белгазпромбанк» объявил, что не будет взимать сбор за переводы денег между счетами своих клиентов. Ранее некоторые комиссии снизили или и вовсе отменили «Беларусбанк» и «Сбер Банк», пишет «Зеркало».

«Белгазпромбанк» заявил, что переводы между счетами его клиентов будут без комиссии. «Также изменяется плата по ряду кредитных операций, — уточнил банк. — Расширен перечень признаков изношенных (поврежденных) банкнот в иностранной валюте, обмен которых не может быть произведен, а также исключено применение минимального размера вознаграждения».

