Белорусские банки устроили «флешмоб» 18.01.2026, 11:19

Понравится ли это клиентам?

Банки продолжают вводить послабления в комиссиях за свои услуги. Так, «Белгазпромбанк» объявил, что не будет взимать сбор за переводы денег между счетами своих клиентов. Ранее некоторые комиссии снизили или и вовсе отменили «Беларусбанк» и «Сбер Банк», пишет «Зеркало».

«Белгазпромбанк» заявил, что переводы между счетами его клиентов будут без комиссии. «Также изменяется плата по ряду кредитных операций, — уточнил банк. — Расширен перечень признаков изношенных (поврежденных) банкнот в иностранной валюте, обмен которых не может быть произведен, а также исключено применение минимального размера вознаграждения».

