В Швеции разоблачили «Z-монахинь» из Беларуси

За их деятельностью могли стоять кремлевские спецслужбы.

Накануне Рождества монахини из белорусского монастыря Святой Елизаветы продавали изделия ручной работы в шведских церквях. Впоследствии выяснилось, что за этой деятельностью могли стоять российская пропаганда и спецслужбы.

Об этом сообщает The Telegraph.

Связи с ГРУ и поддержка агрессии РФ

Церковь Швеции официально предупредила, что средства собирали представительницы монастыря, который:

открыто поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину;

имеет тесные связи с российской военной разведкой ГРУ;

использует доходы для поддержки российского национализма и войны.

В заявлении отмечается, что утверждения о благотворительности являются ложными, а верующих призвали не поддерживать деятельность монастыря в любой форме.

Кто такие «Z-монахини»

Монахини монастыря Святой Елизаветы известны как так называемые «Z-монахини» - после начала полномасштабной войны они публично демонстрировали символ «Z».

Их неоднократно фиксировали:

на временно оккупированных территориях Украины;

в бронежилетах рядом с российскими военными;

во время мероприятий по «повышению боевого духа» армии РФ.

Духовный руководитель монастыря протоиерей Андрей Лемешонок ранее называл монахинь «боевой единицей».

Реакция Швеции и объяснения настоятеля

Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оермо признал, что не осознавал возможных рисков, приглашая монахинь в храм.

Он отметил, что теперь понимает, как подобные визиты могут использоваться в пропагандистских целях. В то же время он отрицает, что продажа сувениров могла финансировать войну, подчеркнув, что речь шла о незначительных суммах.

Церкви как инструмент гибридной войны

В Церкви Швеции инцидент считают частью более широкой проблемы. По словам руководительницы кризисного планирования Кристины Смит, Россия системно пытается:

получать доступ к церковным зданиям в странах НАТО;

размещать священнослужителей вблизи военных баз и аэропортов;

создавать иллюзию поддержки Кремля за рубежом.

Она подчеркнула, что вторжение РФ в 2022 году стало «грубым пробуждением» для шведского общества.

Церковь возле стратегического аэропорта

Отдельную обеспокоенность вызывает православная церковь в Вестеросе, построенная в 300 метрах от стратегического аэропорта Стокгольм-Вестерос.

Шведские спецслужбы предполагают, что объект может использоваться для наблюдения за критической инфраструктурой. В городском совете заявили, что церковь подозревают в сборе разведывательной информации против Швеции.

Монастырь Святой Елизаветы отрицает поддержку войны и заявляет, что занимается исключительно помощью нуждающимся. На запрос журналистов The Telegraph оперативного ответа предоставлено не было.

