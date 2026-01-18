В Швеции разоблачили «Z-монахинь» из Беларуси

В Швеции разоблачили «Z-монахинь» из Беларуси10
- 18.01.2026, 11:27
За их деятельностью могли стоять кремлевские спецслужбы.
Накануне Рождества монахини из белорусского монастыря Святой Елизаветы продавали изделия ручной работы в шведских церквях. Впоследствии выяснилось, что за этой деятельностью могли стоять российская пропаганда и спецслужбы.
Об этом сообщает The Telegraph.
Связи с ГРУ и поддержка агрессии РФ
Церковь Швеции официально предупредила, что средства собирали представительницы монастыря, который:
открыто поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину;
имеет тесные связи с российской военной разведкой ГРУ;
использует доходы для поддержки российского национализма и войны.
В заявлении отмечается, что утверждения о благотворительности являются ложными, а верующих призвали не поддерживать деятельность монастыря в любой форме.
Кто такие «Z-монахини»
Монахини монастыря Святой Елизаветы известны как так называемые «Z-монахини» - после начала полномасштабной войны они публично демонстрировали символ «Z».
Их неоднократно фиксировали:
на временно оккупированных территориях Украины;
в бронежилетах рядом с российскими военными;
во время мероприятий по «повышению боевого духа» армии РФ.
Духовный руководитель монастыря протоиерей Андрей Лемешонок ранее называл монахинь «боевой единицей».
Реакция Швеции и объяснения настоятеля
Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оермо признал, что не осознавал возможных рисков, приглашая монахинь в храм.
Он отметил, что теперь понимает, как подобные визиты могут использоваться в пропагандистских целях. В то же время он отрицает, что продажа сувениров могла финансировать войну, подчеркнув, что речь шла о незначительных суммах.
Церкви как инструмент гибридной войны
В Церкви Швеции инцидент считают частью более широкой проблемы. По словам руководительницы кризисного планирования Кристины Смит, Россия системно пытается:
получать доступ к церковным зданиям в странах НАТО;
размещать священнослужителей вблизи военных баз и аэропортов;
создавать иллюзию поддержки Кремля за рубежом.
Она подчеркнула, что вторжение РФ в 2022 году стало «грубым пробуждением» для шведского общества.
Церковь возле стратегического аэропорта
Отдельную обеспокоенность вызывает православная церковь в Вестеросе, построенная в 300 метрах от стратегического аэропорта Стокгольм-Вестерос.
Шведские спецслужбы предполагают, что объект может использоваться для наблюдения за критической инфраструктурой. В городском совете заявили, что церковь подозревают в сборе разведывательной информации против Швеции.
Монастырь Святой Елизаветы отрицает поддержку войны и заявляет, что занимается исключительно помощью нуждающимся. На запрос журналистов The Telegraph оперативного ответа предоставлено не было.