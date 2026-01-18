закрыть
Макрон о пошлинах Трампа из-за Гренландии: Мы обеспечим защиту европейского суверенитета

4
  • 18.01.2026, 11:41
  • 1,618
Макрон о пошлинах Трампа из-за Гренландии: Мы обеспечим защиту европейского суверенитета
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Европа мобилизуется для ответных мер.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не собирается отступать от своих принципиальных позиций после пошлин США против союзников, которые поддержали Данию и Гренландию на фоне посягательств Трампа на остров – как и в вопросе поддержки Украины.

Заявление президент Франции опубликовал в своем X, пишет «Европейская правда».

Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает принципы суверенитета и независимости государств, и руководствуется этим в своих решениях.

«Именно поэтому мы поддерживаем и продолжим поддерживать Украину, построили «коалицию желающих» для достижения надежного и прочного мира, чтобы защищать эти принципы и нашу безопасность. По этой причине мы решили присоединиться к учениям, которые решила организовать Дания в Гренландии... Здесь речь идет о безопасности в Арктике и на границах нашей Европы», – отметил президент Франции.

«Никакие запугивания и угрозы не повлияют на наши решения – ни по Украине, ни по Гренландии, ни где-то еще в мире, когда возникают такие ситуации. Тарифные угрозы в таком контексте – неприемлемы и неуместны», – подчеркнул Эмманюэль Макрон.

Он добавил, что Европа отреагирует объединенно и скоординировано, если Трамп не откажется от своей идеи.

«Мы обеспечим защиту европейского суверенитета», – подчеркнул Макрон, отметив, что планирует говорить об этом с другими европейскими лидерами.

Премьер Британии Кир Стармер назвал тарифные угрозы Трампа из-за Гренландии ошибочным подходом.

17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.

Этому предшествовала серия прямолинейных заявлений от Трампа о его желании контролировать остров.

Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.

