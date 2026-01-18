Макрон о пошлинах Трампа из-за Гренландии: Мы обеспечим защиту европейского суверенитета

Макрон о пошлинах Трампа из-за Гренландии: Мы обеспечим защиту европейского суверенитета4
- 18.01.2026, 11:41
Европа мобилизуется для ответных мер.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не собирается отступать от своих принципиальных позиций после пошлин США против союзников, которые поддержали Данию и Гренландию на фоне посягательств Трампа на остров – как и в вопросе поддержки Украины.
Заявление президент Франции опубликовал в своем X, пишет «Европейская правда».
Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает принципы суверенитета и независимости государств, и руководствуется этим в своих решениях.
«Именно поэтому мы поддерживаем и продолжим поддерживать Украину, построили «коалицию желающих» для достижения надежного и прочного мира, чтобы защищать эти принципы и нашу безопасность. По этой причине мы решили присоединиться к учениям, которые решила организовать Дания в Гренландии... Здесь речь идет о безопасности в Арктике и на границах нашей Европы», – отметил президент Франции.
«Никакие запугивания и угрозы не повлияют на наши решения – ни по Украине, ни по Гренландии, ни где-то еще в мире, когда возникают такие ситуации. Тарифные угрозы в таком контексте – неприемлемы и неуместны», – подчеркнул Эмманюэль Макрон.
Он добавил, что Европа отреагирует объединенно и скоординировано, если Трамп не откажется от своей идеи.
«Мы обеспечим защиту европейского суверенитета», – подчеркнул Макрон, отметив, что планирует говорить об этом с другими европейскими лидерами.
Премьер Британии Кир Стармер назвал тарифные угрозы Трампа из-за Гренландии ошибочным подходом.
17 января президент США Дональд Трамп анонсировал введение пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии.
Этому предшествовала серия прямолинейных заявлений от Трампа о его желании контролировать остров.
Правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и снова отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.