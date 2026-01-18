закрыть
18 января 2026, воскресенье, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Украинская армия добилась успеха на Купянском и Покровском направлениях

  • 18.01.2026, 11:54
  • 1,426
ISW: Украинская армия добилась успеха на Купянском и Покровском направлениях

Эксперты проанализировали недавние геолокационные видеозаписи.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском и Покровском направлениях. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Свои выводы они сделали, проанализировав недавние геолокационные видеозаписи. Так, по их данным, кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области.

Также они сообщили, что 16 и 17 января российские войска атаковали в самом Купянске, к северо-востоку от Купянска вблизи Двухлетней и Красного Первого, к востоку от Купянска в направлении Петропавловки, Подола и Кучеровки и к юго-востоку от Купянска в направлении Песчаного и Куриловки.

Кроме того, как утверждают аналитики со ссылкой на геолокационные видеозаписи от 17 января, Силы обороны Украины недавно продвинулись к северо-западу от Светлого (к востоку от Покровска) в Донецкой области.

По их данным, 16 и 17 января российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, к северо-западу от Покровска вблизи Гришиного, к северу от Покровска вблизи Родинского и Белицкого, к северо-востоку от Покровска вблизи Сухецкого, к востоку от Покровска вблизи Мирнограда и Ровно, а также к юго-западу от Покровска вблизи Котлиного, Удачного и Молодецкого.

По информации ISW, украинские войска недавно продвинулись или, по крайней мере, удерживают позиции в тактическом районе Доброполье - к юго-западу от Дорожного.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук