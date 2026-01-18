ISW: Украинская армия добилась успеха на Купянском и Покровском направлениях 18.01.2026, 11:54

1,426

Эксперты проанализировали недавние геолокационные видеозаписи.

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском и Покровском направлениях. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.

Свои выводы они сделали, проанализировав недавние геолокационные видеозаписи. Так, по их данным, кадры, опубликованные 15 января, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись к северу от Купянска в Харьковской области.

Также они сообщили, что 16 и 17 января российские войска атаковали в самом Купянске, к северо-востоку от Купянска вблизи Двухлетней и Красного Первого, к востоку от Купянска в направлении Петропавловки, Подола и Кучеровки и к юго-востоку от Купянска в направлении Песчаного и Куриловки.

Кроме того, как утверждают аналитики со ссылкой на геолокационные видеозаписи от 17 января, Силы обороны Украины недавно продвинулись к северо-западу от Светлого (к востоку от Покровска) в Донецкой области.

По их данным, 16 и 17 января российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска, к северо-западу от Покровска вблизи Гришиного, к северу от Покровска вблизи Родинского и Белицкого, к северо-востоку от Покровска вблизи Сухецкого, к востоку от Покровска вблизи Мирнограда и Ровно, а также к юго-западу от Покровска вблизи Котлиного, Удачного и Молодецкого.

По информации ISW, украинские войска недавно продвинулись или, по крайней мере, удерживают позиции в тактическом районе Доброполье - к юго-западу от Дорожного.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com