Война за наследство Кадырова началась
- Игорь Эйдман
- 18.01.2026, 12:23
- 2,160
У Путина нет ресурсов ее остановить.
Рамзан Кадыров еще жив, а война кланов за его наследство уже началась. Я говорил в одном из недавних эфиров, что попытка Рамзана сделать Адама своим наследником не понравится многим в чеченской верхушке, и его шансы получить власть — да и просто выжить в этой ситуации — крайне сомнительны.
Все произошло даже быстрее, чем я думал. Скорее всего, аварию, в результате которой Адам едва не погиб, подстроили те, кто хочет помешать ему унаследовать «престол» отца, — другие претенденты на власть.
Война внутри кадыровской верхушки становится неизбежной. Россия сейчас не имеет силовых ресурсов (они брошены против Украины) ее остановить. Восстание и второй фронт в Чечне могут обернуться для путинского режима катастрофой.
Игорь Эйдман, «Фейсбук»