Европейские страны ударили по «теневому флоту» РФ
- 18.01.2026, 12:30
Принимаются беспрецедентно жесткие меры.
Европейские страны начали принимать жесткие меры против «теневого флота» России, а также ее партнеров. Это направлено на усиление контроля за морскими перевозками и соблюдение санкционного режима.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики в своем отчете упомянули недавние публикации украинских и мировых СМИ по этой теме. Среди них - Bloomberg, украинский сайт «Милитарный» и другие.
В частности, упоминается о том, что еще 16 января нефтяной танкер под названием Arcusat, повернул с курса между Данией и Швецией в немецкие воды, чтобы плыть на север к арктическому побережью России.
По данным Bloomberg, этот танкер плавал под разными флагами, включая флаги Танзании и Камеруна.
Однако федеральная полиция Германии отказала экипажу корабля в заходе в территориальные воды страны.
Между тем стало известно, что еще одно судно, вероятно, является турецким балкером Hizer Reis.
«Европейские страны, похоже, все чаще подавляют суда, связанные с Россией и ее союзниками, чьи «теневые флоты» часто переплетаются», - отмечают аналитики.
Сообщается, что десятки танкеров «теневого флота» у побережья Венесуэлы в последние месяцы перешли на использование российских флагов, а многие суда «теневого флота», связанных с Россией, находятся под санкциями за перевозку грузов в поддержку иранского режима.