В базу «тунеядцев» в Беларуси по-прежнему вносят по ошибке 18.01.2026, 12:32

Фото: bortnikau.livejournal.com

Появились свежие примеры.

В Беларуси в базу «тунеядцев» продолжают по ошибке включать людей. На этот раз в нее попала белоруска, которая воспитывает троих детей до 18 лет, пишет «Зеркало».

На одном из последних заседаний комиссии по «тунеядцам» в Кореличском районе в январе этого года рассмотрели заявления на исключение из базы «иждивенцев».

«Троих граждан, работающих на территории государств-участников Евразийского экономического Союза, предоставивших подтверждающие документы в виде копий трудовых договоров или контрактов, а также справок с места официального трудоустройства, а также гражданку, воспитывающую троих детей в возрасте до 18 лет, было решено признать занятыми в экономике, — сообщается на сайте Кореличского райисполкома. — Одному гражданину отказано в признании занятым, так как собран неполный пакет документов».

Напомним, в 2024 году ввели изменение для белорусок, которые воспитывают ребенка до семи лет или у которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы не считаться «тунеядцами», теперь надо фактически проживать в Беларуси — то есть находиться за пределами страны не больше 30 дней в течение одного квартала (как и в случае с огородниками). Исключение — выезд за границу на лечение или оздоровление.

Что касается работы в ЕАЭС, то теперь от «тунеядства» спасает только занятость по трудовому договору или контракту.

Те, кто попадает в базу «тунеядцев», оплачивают некоторые жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам — отопление, подогрев воды и газ.

Тем временем милиция продолжает искать «тунеядцев». К примеру, в январе для незанятых в экономике устраивали профилактические мероприятия, в том числе в Мачулищах и Борисове.

