закрыть
18 января 2026, воскресенье, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эксперт раскрыл, чем Украина поразили завод «Атлант Аэро» в российском Таганроге

1
  • 18.01.2026, 12:48
  • 4,282
Эксперт раскрыл, чем Украина поразили завод «Атлант Аэро» в российском Таганроге

Ракета была больших размеров.

Силы обороны Украины могли поразить завод «Атлант Аэро» в городе Таганрог Ростовской области «большой ракетой». Об этом в эфире «Radio NV» заявил Павел Нарожный – основатель БО «Реактивная почта», военный эксперт.

«Здесь мы можем сузить выбор. Или это «Нептун», или «Фламинго». Мне давать оценки сложно. Но думаю, что это был «Нептун» с большой вероятностью, поскольку ВМС публиковали это видео», – сказал Нарожный.

Он добавил, что на этом заводе в частности производят БПЛА «Молния», которые РФ использует для ударов по прифронтовым городам Украины. По словам эксперта, этот БПЛА способен нести от 5 до 12 килограммов взрывчатки.

«Это очень неприятная штука. С 12 кг он может запуститься только с какого-то высокого здания или холма, потому что вес для него слишком большой. И он может пролететь с небольшим боекомплектом, с пятикилограммовым, на расстояние 30-35 км. И этими «Молниями» они терроризируют наши прифронтовые города. К сожалению, она очень дешевая, очень простая разработка с очень простой системой навигации. Ну, то есть он как FPV работает, но оно довольно эффективное», – добавил Нарожный.

Кроме того, на этом предприятии могли производить разведывательный БПЛА «Орион». Как отметил эксперт, этот БПЛА может зависать на высоте до 5 километров и находиться в воздухе более суток.

«На нем находятся даже РЛС. И он может нести на себе вооружение, управляемые авиационные бомбы, ракеты весом до 200 кг. И это также очень неприятная вещь. Он стоит более 5 млн долларов за единицу. То есть это уже совсем другой класс. Это как Bayraktar TB2, такого мы не получали, последний Bayraktar», – отметил Нарожный.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук