Эксперт раскрыл, чем Украина поразили завод «Атлант Аэро» в российском Таганроге 1 18.01.2026, 12:48

4,282

Ракета была больших размеров.

Силы обороны Украины могли поразить завод «Атлант Аэро» в городе Таганрог Ростовской области «большой ракетой». Об этом в эфире «Radio NV» заявил Павел Нарожный – основатель БО «Реактивная почта», военный эксперт.

«Здесь мы можем сузить выбор. Или это «Нептун», или «Фламинго». Мне давать оценки сложно. Но думаю, что это был «Нептун» с большой вероятностью, поскольку ВМС публиковали это видео», – сказал Нарожный.

Он добавил, что на этом заводе в частности производят БПЛА «Молния», которые РФ использует для ударов по прифронтовым городам Украины. По словам эксперта, этот БПЛА способен нести от 5 до 12 килограммов взрывчатки.

«Это очень неприятная штука. С 12 кг он может запуститься только с какого-то высокого здания или холма, потому что вес для него слишком большой. И он может пролететь с небольшим боекомплектом, с пятикилограммовым, на расстояние 30-35 км. И этими «Молниями» они терроризируют наши прифронтовые города. К сожалению, она очень дешевая, очень простая разработка с очень простой системой навигации. Ну, то есть он как FPV работает, но оно довольно эффективное», – добавил Нарожный.

Кроме того, на этом предприятии могли производить разведывательный БПЛА «Орион». Как отметил эксперт, этот БПЛА может зависать на высоте до 5 километров и находиться в воздухе более суток.

«На нем находятся даже РЛС. И он может нести на себе вооружение, управляемые авиационные бомбы, ракеты весом до 200 кг. И это также очень неприятная вещь. Он стоит более 5 млн долларов за единицу. То есть это уже совсем другой класс. Это как Bayraktar TB2, такого мы не получали, последний Bayraktar», – отметил Нарожный.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com