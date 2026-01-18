«В сорок лет я остался с подушкой и носками» 11 18.01.2026, 12:59

Как белорус из-за бывшей супруги потерял все и строит жизнь заново.

Иногда жизнь не просто «дает трещину», а разбивается на тысячи осколков, оставляя на руках лишь то, что можно унести в одной сумке. «В 40 лет, построив собственный дом, я буквально остался с подушкой и носками — все отдал бывшей жене», — так вспоминает Денис время, когда распалась семья. Его история — настоящий учебник по ошибкам, которые совершает человек под влиянием шока и отчаяния, И все же наш герой, потеряв все, смог начать строить свою жизнь заново, пишет Onliner.

В семейных конфликтах всегда есть две стороны — бывшая супруга Дениса видит причины конфликтов и развода совершенно иначе. Вот ее версия событий.

Денис вырос в обычной семье, говорит о себе просто: «Я строитель в третьем поколении. Нигде специально не учился — все как-то пришло в процессе».

После армии, где он служил по контракту, вернулся к родителям уже не один, а со своей будущей супругой. Жили все вместе, пока не появилась возможность съехать, а позже и построить собственный дом буквально своими руками: «Стены, крышу, электрику, котел, даже кровати — все строили и собирали вместе: отец, дядя, брат. Можно сказать, эта стройка была нашим общим семейным делом».

В браке Денис прожил более 10 лет, вырастил своего сына и еще двоих приемных детей. Но счастливым этот союз был недолго: после череды мучительных разногласий супруги развелись. Сейчас у Дениса новые отношения, планы на жизнь и строительство, ремонт в квартире: «Для меня стройка — не просто работа, а приятный способ что-то создавать и налаживать жизнь», — признается мужчина. Видно, что вспоминать события семилетней давности ему нелегко.

Но он дает интервью, потому что уверен: его опыт может помочь тем, кто окажется в сложной ситуации, не принимать важные решения под влиянием сильных эмоций, знать о своих законных правах и бережно относиться к детям, когда кажется, что жизнь «разваливается на части».

«Она приехала в чужой город с ребенком, долгами и надувным матрасом»

— Память прячет самые болезненные моменты, в которые не хочется снова погружаться. Поэтому я начну с хорошего. Мы познакомились с будущей супругой Мариной в институте, оба учились на заочном по специальности экономиста и оба работали. На почве общих интересов начали встречаться. Я знал, что у нее уже есть дочка от первого брака. Со временем мы стали жить вместе, а когда у меня закончился контракт, я вернулся к своим родителям и взял их обеих с собой.

Я был занят тем, что пытался наладить свою жизнь, обустроить быт. Нужно было определиться с работой, с будущим и я пошел на стройку — доход стабилизировался, появилась почва под ногами.

Вместе с финансовой уверенностью пришло понимание: я хочу семью, и мы со Мариной решили пожениться.

Но все равно я не могу сказать, что это решение далось мне легко: все же принять и воспитывать чужого уже подросшего ребенка — это был серьезный шаг. Мои родители, как и я сам, отнеслись к этому с опасением, но не с неприятием. По сути, их сомнения были зеркалом моих собственных: а правильный ли я сделал выбор? Что ждет нас всех впереди?

Остановила эту внутреннюю тревогу беременность Марины, которая случилась практически сразу после переезда. Узнав об этом, мы расписались. А тем временем с ее старшей дочерью у нас начали складываться теплые, дружеские отношения. То что раньше происходило у меня внутри, какие-то свои переживания, я, конечно, никогда не показывал ей.

С рождением нашего общего сына остатки сомнений отступили, я был счастлив. Марина устроилась на работу. Но быт все же вносил свои коррективы. Выяснилось, что, помимо воспитания ее ребенка, мне предстояло разделить с ней и груз ее старых долгов: кредиты на учебу, на вещи. Конечно, я был расстроен, когда узнал об этом, но согласился помогать по мере возможности, сказал: «Не переживай, мы все решим вместе».

Все-таки она была в очень уязвимом положении: приехала в чужой город с ребенком, долгами и надувным матрасом — конечно, ей было не по себе.

Я старался ее поддержать и проявлял заботу как мог.

«Мы начали прятать вещи от описи, жили в ожидании звонка в дверь»

После рождения сына мы переехали от моих родителей на съемную квартиру. Дела, казалось, пошли в гору. В 2008 году (еще до кризиса) я взял валютный кредит под свою зарплату и купил хорошую машину. Появилась и еще одна цель: свое жилье. Как молодая семья мы нуждались в улучшении жилищных условий: когда съезжали от родителей, нас уже было четверо в одной комнате. Мы собрали документы, и я взял на себя еще один кредит: льготный, на строительство.

А потом произошло то, чего я никак не мог ожидать...

К нам стали приходить судебные приставы. Сначала я не мог понять, почему, с какой целью? Ведь мы исправно платили по всем кредитам супруги. Но оказалось, что, помимо известных мне долгов, у нее был еще один. И очень внушительный.

Когда я стал спрашивать, как он образовался у нее, то услышал довольно запутанную историю. Не уверен, что правильно понял с ее слов, но вроде как на прежней работе босс уговорил ее и еще нескольких девушек оформить кредиты на себя и передать деньги компании, чтобы «помочь развитию бизнеса». Пока учредители исправно платили банкам проценты по этим кредитам, все было тихо. Но потом фирма обанкротилась, и, когда по кредитам стала накапливаться задолженность, банки пришли ко всем...

Суммы выплат были настолько большие, что от стресса я даже вопросы не мог задать жене нормально.

Просто попытался оценить масштаб угрозы для нашей семьи. А угроза была реальной: мы начали прятать вещи от описи, жили в ожидании звонка в дверь.

Оформленную в кредит машину тоже пришлось продать в спешке за бесценок, потому что иначе бы ее забрали.

Все наше совместное имущество, купленное в браке, пришлось прятать: я таскал на себе холодильник, стиральную машину — все, что могли описать.

Слава богу, эта история закончилась своеобразной «милостью». Опять-таки, как я понял со слов Марины, учредители той компании, уже ликвидированной, из личных средств погасили оформленный на мою супругу кредит. И на этом все — тема была для меня закрыта. Остались лишь пустота от проданной машины и горечь от несправедливости.

«Во мне боролись желание помочь ребенку и холодный страх»

Когда все это немного улеглось, мы вернулись к нашей главной цели — дому. Купили две машины попроще и начали все как будто с чистого листа.

Нам повезло: государство выделило нам льготный участок бесплатно, и банк одобрил кредит на строительство (это значит, что мы могли потратить деньги только на покупку стройматериалов) под 1% на 40 лет. Ежемесячные выплаты были совсем небольшими, но нам предстояла грандиозная стройка: мы замахнулись на большой, трехэтажный дом площадью более 300 «квадратов».

Без дополнительных крупных финансовых вложений не обошлось. По словам Дениса, участие в финансировании стройки супруги и их родственники приняли в таких долях:

— Марина положила в общий котел 10 тысяч долларов от продажи бабушкиного дома, я тоже продал дом бабушки в деревне и вложил 4500 долларов, и еще 7 тысяч долларов добавили мои родители, — прикидывает наш герой. Но главным вкладом в строительство дома Денис считает свой труд:

— Я сам строитель, хоть и без диплома. Фундамент, стены, крыша, электрика, перегородки, окна, двери — все делалось нашими руками: моими, отца, дяди, брата, мужа моей сестры. Мы сутками пропадали на стройке. Но дело все равно двигалось туго. В какой-то момент мы с Мариной приняли тяжелое решение: я ушел с основной работы, чтобы полностью посвятить себя стройке. Полтора года я официально нигде не числился, но работал с 8 утра до 8 вечера. Всех это устраивало: ведь в конце концов мы бы все равно отдали мою зарплату строителям.

— Третий ребенок в семье — приемный. Как вы решились на этот шаг?

— Однажды у нашего общего с Мариной сына заболел живот. Оказалось, аппендицит, который лопнул по дороге в больницу. Весь период восстановления я находился вместе с сыном в стационаре. И мы лежали в одной палате с мальчиком, к которому никто не приходил. Разговорились — оказалось, он из детдома.

Мы смотрели вместе фильмы на ноутбуке, болтали — так и подружились. Потом я рассказал об этом Марине. И мы начали периодически брать этого мальчика из детдома к себе на выходные. А потом она предложила его усыновить.

Моя жизнь в тот момент была расписана по минутам: дом, стройка, работа. Я не был двумя руками «за», но когда услышал от Марины жесткий ультиматум: «Или усыновляем этого ребенка, или разводимся», сдался. И мы стали ходить на специальные курсы, чтобы получить разрешение стать приемными родителями мальчика.

Все это время у меня внутри боролись два чувства: желание помочь ребенку, спасти его и трезвый, холодный страх. Риски были огромными: он был старше, чем дочка Марины, уже подросток, за плечами — травма сиротства...

Я очень сильно переживал это все и до сих пор считаю, что решение об усыновлении было принято на фоне сложной палитры чувств.

С одной стороны — я, конечно, искреннее хотел дать мальчику семью. С другой — супруга мне разъяснила, что вместе с ним мы бы стали многодетной семьей и могли «списать» часть своего кредита на строительство.

Так или иначе, но мы стали родителями в третий раз. Жили обычной жизнью — да, с бытовыми ссорами, как и у всех, я думаю. Это никогда не переходило в рукоприкладство или угрозы развестись.

«Если были цветы, значит, был и тот, кто их дарил»

— Впервые мы с Мариной заговорили о разводе, когда обсуждали усыновление. На тот момент у меня не было ни малейших мыслей о расставании. Причин для такого разговора, как мне казалось, просто не существовало. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю: были моменты, на которые стоило обратить внимание. Но в потоке событий их легко не заметить или не придать значения.

Мы уже переехали в наш дом и потихоньку делали ремонт в комнатах, Марина ходила на работу, дети — в школу. Я с товарищем пробовал открыть свое дело — небольшое ООО по продаже стройматериалов и, переделав домашние дела, засиживался над нашим сайтом до ночи.

А жена в это время неожиданно для меня увлеклась эзотерикой. Я сначала не придал этому особого значения — ну, женское хобби, пусть занимается. Но потом я заметил, что она начала меняться: стала готовить себе какие-то йогурты, сбросила вес, сменила гардероб на более вызывающий. В доме стали появляться цветы. И только потом, когда все рухнуло, я сложил пазл.

Человек меняется так кардинально, когда включает «режим поиска». Похоже, ей в голову пришла мысль, что со мной нет будущего и нужно переключаться на кого-то другого. Если были цветы, значит, был и тот, кто их дарил. Я просто слишком поздно это осознал.

К тому моменту все финансовые потоки в семье контролировала она, мое мнение перестало иметь вес. Но я ничего не предпринимал, отступил, думая: «Пусть тешится, лишь бы в семье все было тихо». Дети относились к тому, что происходит с супругой, нейтрально. Она их не вовлекала в свои увлечения, но атмосфера в доме менялась — пропитывалась скрытым напряжением. А потом случился тот день...

Я как сейчас помню: это было вечером в субботу. Супруга говорит: «Я влюбилась, у меня есть другой мужчина».

То, что я почувствовал в тот момент, невозможно описать никакими словами. Меня накрыла настоящая душевная агония. Мне потребовалось около двух лет, чтобы прийти в себя. И первые полгода были самыми темными...

Эта суббота перевернула нашу жизнь, а в понедельник я уже подал на развод, снял комнату и съехал. Просто чтобы физически не находиться в том пространстве, которое стало для меня чужим.

«Я отдал все в обмен на свободу от кошмара»

Я пытался объяснить происходящее детям, опираясь на рекомендации психологов. Говорил, что мы с мамой разводимся, что так бывает и в этом нет их вины. Мы и с бывшей супругой садились за стол, чтобы поговорить все вместе, подбирая слова для разного возраста — для малыша одни, для подростков другие. Я видел, что Марина уже строила новую жизнь, где мне не было места. И тогда я начал делать ошибки.

Когда зашла речь про имущество, она сказала, мол, оставь все детям: дом, машину — все. Сказала, что спросила у своих духов — и у меня все сейчас должно пойти в гору, фирма «выстрелит». Ты же мужчина, заработаешь еще. Взамен она пообещала не требовать алиментов на троих детей. И я ей поверил.

Сейчас это звучит дико и смешно. Но в том состоянии, на грани отчаяния, мне хотелось одного — поскорее вырваться из этого кошмара. И я соглашался на все.

Пришел к нотариусу с этой идеей — переписать все на детей. Но мне объяснили, что это невозможно юридически: дом с льготным кредитом нельзя просто так подарить несовершеннолетним. И что законно зафиксировать отказ от алиментов тоже нельзя.

Но я настаивал, и тогда нотариус предложил составить брачный договор, пока мы еще не развелись: «В нем вы можете написать, что все имущество при разводе переходит к вашей супруге, поскольку она является представителем имущественных интересов детей». Такой поворот стал для меня полной неожиданностью, но мы действительно подписали брачный договор (копия документа находится в редакции. — Прим. Onlíner).

Так я оставил ей дом, машины и начал жизнь с чистого листа.

«В сорок лет я остался с подушкой и носками»

Уже после развода я пытался строить новую жизнь. Бизнес хоть и не приносил баснословных денег, шел хорошо вплоть до 2022 года, когда санкции ударили по логистике и многие товары оказались просто недоступны.

Что касается несправедливости при разделе имущества, отрезвление пришло ко мне спустя два месяца жизни в съемной комнате. В сорок лет я осознал, что у меня ничего нет. У меня закончились деньги: снимать жилье я больше не мог, а к родителям идти было стыдно — после того, как они всем миром помогали нам строить этот дом, а я одним росчерком все отдал. И поскольку я все еще был прописан в нашем доме и мне важно было сохранять контакт с детьми, я вернулся жить туда на законном основании.

Разумеется, бывшая супруга встретила меня со скандалом, а потом началась настоящая травля. Цель, я думаю, была одна — выжить меня. Она сменила замки, установила в доме камеры. А когда я звонил со словами: «Я тебя жду дома», она расценивала это как угрозу и могла вызвать милицию.

Вообще она регулярно жаловалась правоохранителям, что я избиваю детей, избиваю ее. Эти заявления росли, как снежный ком, превращаясь в судебные иски. Но факты упрямы. Я не трогал ни ее, ни детей — я противник насилия. Да и бить кого-то под камерами было бы глупо.

Она сама путалась в своих показаниях, утверждая то одно, то другое. А потом я понял: в том, что она говорит, вообще нет никакого смысла, кроме одного: это все для того, чтобы окончательно уничтожить мою репутацию и вытеснить меня из жизни, которую мы когда-то строили вместе.

Одним из самых показательных случаев обвинений в мой адрес было заявление о том, что я избил ее на лестнице. Она описывала фантастическую сцену: будто бы я, стоя на полметра выше, держал ее за голову и плечо и бил коленом в голень. Любой, кто видел нашу лестницу, понимает физическую невозможность такого удара.

И тем не менее на первом слушании суд поверил ей — меня признали виновным, назначили штраф. Я подал апелляцию, и областной суд вернул дело на доработку из-за нестыковок. В итоге решение было отменено за недоказанностью, штраф отозвали.

Но в публичном поле она продолжила распространять свою версию событий. Для многих ведь не важно, выиграл ты дело или нет: в памяти отпечатывается образ «мужа-деспота, бьющего жену».

Несмотря на ужасную эмоциональную атмосферу, в нашем доме меня удерживало только одно — желание быть ближе к детям.

А когда я справился с первым шоком и ко мне вернулась ясность ума, я попытался оспорить брачный договор. Мы уже ничего не могли решить один на один и поэтому пригласили для переговоров медиатора. Даже провели медиативную сессию, где договорились продать дом и поделить деньги.

Но мне не удалось довести дело до конца: бывшая супруга быстро от своих слов в соглашении отказалась.

Когда я начал пытаться оспорить брачный договор, начались бесконечные судебные заседания, где я излагал свою позицию: как может быть, чтобы человек в 40 лет остался ни с чем и с кредитом, а второй получил все?

Медиативное соглашение могло стать основанием для пересмотра дела, но юридически более прочным считается именно брачный договор.

Время от времени я пытался поговорить с ней по-человечески, спрашивал, за что она так обращается со мной: «Почему так? Если я тебе не подхожу, почему не пойти мирным путем — сесть, поговорить, разделить все и разойтись и не мучать ни себя, ни детей?» Ее ответы были странными и обидными. Он говорила обычно, что, мол, я сам виноват, что она нашла другого. Что я не уделял ей времени, не осыпал подарками, забыл, что она женщина, и детей воспитывал «сквозь пальцы».

«Ребенок стал разменной монетой во взрослой войне»

А затем мне пришло извещение об алиментах. Я был в шоке: мы же договаривались, что она не будет их требовать. Но беда была еще и в том, что Марина постоянно подавала какие-то иски о побоях, то ее, то ребенка. Думаю, она просто хотела лишить меня родительских прав и выписать из дома. А в впоследствии вообще оказалось, что выписать меня оттуда невозможно, поскольку льготный кредит был оформлен на меня. Нужно было какое-то серьезное основание.

Тогда она забрала детей и ушла с ними в убежище для женщин, которые подверглись домашнему насилию.

Позже я звонил туда и выяснил: чтобы попасть в это убежище, не требуют никаких доказательств, достаточно лишь заявления женщины. Это, конечно, важная и нужная социальная практика для спасения реальных жертв. Но я уверен, что для нее это был лишь инструмент.

Тогда по совету юристов я подал иск об установлении порядка общения с детьми — чтобы по закону закрепить свое право видеться с ними.

Естественно, нам назначили психологическую экспертизу — специалисты опросили детей и составили заключение: дети относятся ко отцу положительно, привязаны к нему, и общение с отцом им необходимо. На этом основании суд отказал Марине в лишении меня родительских прав и удовлетворил мой иск.

Я знаю, что особенно тяжело все это переживал мой сын: у нас с ним всегда была очень тесная эмоциональная связь. Он многое вынес на своих детских плечах, став разменной монетой в этой взрослой войне.

Из дома я в конце концов съехал, но выписываться все же не стал. С ребенком я продолжаю поддерживать хорошие отношения, личная жизнь тоже наладилась: почти шесть лет я нахожусь в новых отношениях.

«Дайте себе время прийти в себя»

Из всего, что со мной произошло, я вынес несколько важных уроков, которые, я надеюсь, будут полезны кому-то:

Не принимайте судьбоносные решения в состоянии шока и уязвимости. Когда ваш мир рушится, а вы находитесь в глубоком стрессе, вы не способны мыслить здраво. Именно в таком состоянии подписываются кабальные договоры и делаются шаги, о которых потом всю жизнь приходится жалеть. Дайте себе время прийти в себя, прежде чем что-либо решать.

Любое устное обещание при расставании — ничто. Единственное, что имеет значение, — это официальный, юридически заверенный документ. Доверять можно только ему.

Помните: при разводе делится ВСЁ совместно нажитое имущество. Если нет брачного договора, закон предполагает раздел 50/50. Любые схемы, где один получает всё, а другой — «перспективный бизнес» или ничего, — это манипуляция. Знайте свои права и не соглашайтесь на заведомо несправедливые условия.

Ваш труд и вклад в семью — это тоже капитал. Не позволяйте обесценить годы, потраченные на строительство дома, воспитание детей или ведение быта. Этот труд — реальная ценность, и его нужно учитывать.

В условиях конфликта сохраняйте все документы, чеки, переписки. В будущем это может быть единственным доказательством вашей правоты.

Дети не должны быть оружием или разменной монетой. Какими бы ни были отношения между взрослыми, попытки отдалить ребёнка от второго родителя, манипуляции через детей или использование их для давления — это насилие над ребенком. Боритесь за право общаться с детьми через суд, если вас лишают этой возможности.

Денис признается, что его новые отношения совершенно не похожи на то, что он переживал раньше. Паре быстро удалось найти общий язык и интересы. Партнерша стала для него настоящим другом, дала всю возможную поддержку и заботу в самый тяжелый период его жизни. Сейчас они живут вместе, закончили строительство их общего дома, а в своей городской квартире сделали ремонт и удачно продали. Оба партнера общаются с родным ребенком Дениса и строят совместные планы на будущее.

