Евгений Афнагель встретился с Пятрасом Ауштрявичюсом
- 18.01.2026, 13:14
Координатор «Европейской Беларуси» и депутат Европарламента обсудили «окна возможностей» для Беларуси.
Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-политзаключенный Евгений Афнагель встретился с депутатом Европейского парламента и давним другом Беларуси Пятрасом Ауштрявичюсом. Во встрече также участвовал соратник Николая Статкевича, исполняющий обязанности председателя партии «Народная Грамада», ветеран афганской войны Евгений Вильский.
Об этом Евгений Афнагель сообщил в «Фейсбуке».
На встрече говорили о современной ситуации в нашем регионе, угрозах со стороны России и «окнах возможностей», которые в ближайшее время могут открыться для нашей страны.
Отдельной темой обсуждения стали события последних пяти лет: послевыборные протесты в Беларуси и причины их поражения, борьба за освобождение политзаключенных, проблемы белорусской диаспоры и пути их решения.