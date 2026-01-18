закрыть
Евгений Афнагель встретился с Пятрасом Ауштрявичюсом

  • 18.01.2026, 13:14
Евгений Афнагель встретился с Пятрасом Ауштрявичюсом
Евгений Афнагель
Фото: Белсат

Координатор «Европейской Беларуси» и депутат Европарламента обсудили «окна возможностей» для Беларуси.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-политзаключенный Евгений Афнагель встретился с депутатом Европейского парламента и давним другом Беларуси Пятрасом Ауштрявичюсом. Во встрече также участвовал соратник Николая Статкевича, исполняющий обязанности председателя партии «Народная Грамада», ветеран афганской войны Евгений Вильский.

Об этом Евгений Афнагель сообщил в «Фейсбуке».

На встрече говорили о современной ситуации в нашем регионе, угрозах со стороны России и «окнах возможностей», которые в ближайшее время могут открыться для нашей страны.

Отдельной темой обсуждения стали события последних пяти лет: послевыборные протесты в Беларуси и причины их поражения, борьба за освобождение политзаключенных, проблемы белорусской диаспоры и пути их решения.

