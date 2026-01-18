закрыть
Белорусов в понедельник ждут «сюрпризы» погоды

1
  • 18.01.2026, 13:47
  • 2,918
Синоптики опубликовали предупреждение.

Синоптики объявили на понедельник, 19 января, желтый уровень опасности. Об этом предупреждает Белгидромет.

«19 января (понедельник) на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью и утром местами по стране ожидается изморозь, минимальная температура воздуха составит −25…−28°С», — предупредили синоптики.

Как прогнозируется, 19 января погодные условия в Беларуси продолжает определять антициклон, который образовался в арктической воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, изморозь. На отдельных участках дорог — гололедица. Ветер юго-западный, от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью −16…−23°С, местами −24…−28°С; максимальная днем −5…−11°С, в отдельных регионах −12…−14°С.

