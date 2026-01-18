закрыть
18 января 2026, воскресенье, 14:17
Экономика РФ входит в фазу «дорогих денег»

  • 18.01.2026, 13:58
Экономика РФ входит в фазу «дорогих денег»

На фоне войны против Украины.

В 2026 году российская экономика входит в фазу «дорогих денег», что становится новой нормой на фоне войны против Украины и затяжной макроэкономической нестабильности.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

По сигналам «Банка России», высокая стоимость капитала сохранится надолго, заставляя бизнес отказываться от инерционного планирования, сокращать инвестиции и жестко контролировать оборотный капитал.

Российские компании будут вынуждены пересматривать сроки окупаемости проектов, условия отсрочек платежей и реальную цену заемных средств. В результате даже при формально стабильном спросе растет осторожность и падает готовность к развитию.

Дополнительный удар по бизнесу будет наносить налоговая политика. С 1 января 2026 года в России применяется повышенная ставка НДС - 22%.

Это усложняет расчеты с контрагентами, увеличивает риски налоговых споров и повышает административную нагрузку, что особенно болезненно для малого и среднего бизнесов в условиях военной экономики.

Рынок труда остается напряженным: вакансий больше, чем работников. Низкая безработица на фоне мобилизации и демографических потерь означает для компаний рост конкуренции за персонал и давление на фонд оплаты труда.

В то же время ожидаемое замедление роста зарплат заставляет бизнес искать замену «зарплатной гонке» через автоматизацию, сокращение функций и повышение требований к универсальным навыкам.

Проблемы накапливаются и в логистике. Обязательный электронный документооборот и ужесточение регулирования международных перевозок создают риски задержек и проверок.

Для продавцов на маркетплейсах ситуацию усугубляют новые правила платформенной экономики, повышенные налоги и регуляторная неопределенность, что резко повышает цену любой ошибки.

«В совокупности эти факторы демонстрируют, что экономические последствия войны против Украины все сильнее ударяют по внутренней бизнес-среде РФ. Вместо развития и инвестиций компании вынуждены концентрироваться на выживании, юридической обороне и минимизации рисков, что говорит о системной деградации экономики в среднесрочной перспективе», - отметили в СВР.

