Украинские дроны на Лиманском направлении разбомбили бронированную колонну РФ, готовую к штурму 18.01.2026, 14:09

Появилось видео операции.

17 января стало известно о проведении успешной операции на Лиманском направлении, в ходе которой подразделению Lasar’s Group и ВАО УОРД ГПСУ удалось обнаружить большое скопление вражеской техники за линией фронта: 10 боевых бронемашин, две единицы автотранспорта и топливозаправщик.

Армия РФ, вероятно, накапливала силы для наступления на Лиманском направлении, но использовать их больше не сможет.

На видео, опубликованном на странице Lasar’s Group в Facebook, показано, как операторы тяжелых дронов-бомберов поражают колонну бронетехники российских войск сбросами авиабомб во время ночной охоты.

Ситуация на Лиманском направлении остается тяжелой, в январе эксперты неоднократно отмечали, что после потери Украиной Северска именно Лиман рассматривается командованием армии РФ как последние «врата» для наступления на Краматорско-Славянскую агломерацию.

