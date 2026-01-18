закрыть
18 января 2026, воскресенье, 14:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шарангович открыл счет и помог «Калгари» обыграть «Айлендерс»

  • 18.01.2026, 14:26
Шарангович открыл счет и помог «Калгари» обыграть «Айлендерс»
Егор Шарангович
Фото: Getty Images

Белорусский форвард забросил 10-ю шайбу в сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на домашнем льду переиграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2, пишет belarushockey.com.

27-летний белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович действовал на левом фланге третьего звена, где его партнерами стали Микаэль Баклунд и Мэтт Коронато.

На 12-й минуте встречи Шарангович открыл счет, забросив свою 10-ю шайбу в текущем сезоне.

В составе победителей также отличились Адам Клапка, Джастин Кирклэнд и Ян Кузнецов. У гостей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли.

Шарангович провел на льду 16 минут 52 секунды, из них 2:53 — в большинстве. Форвард набрал 1 (1+0) очко, нанес шесть бросков по воротам, три из которых прошли мимо цели, выполнил один силовой прием, один блок-шот и один перехват, завершив матч с показателем полезности «–1».

В текущем сезоне нападающий провел 44 матча и набрал 19 (10+9) очков при показателе полезности «–13» и шести минутах штрафа. В трех последних матчах на его счету 5 (2+3) результативных баллов.

«Калгари» набрал 46 очков после 48 встреч и поднялся на 12-е место в Западной конференции. Следующий матч команда Райана Хаски проведет 20 января дома против «Нью-Джерси Девилз». Начало встречи — в 05:00 по минскому времени.

Калгари – Айлендерс – 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

1:0 – 11 Шарангович (Баль, Андерссон)

2:0 – 23 Клапка (Фрост, Баль)

3:0 – 29 Кирклэнд (Клапка, Ломберг)

4:0 – 31 Кузнецов (Зари, Кадри)

4:1 – 32 Пажо (Хольмстрем, Шефер)

4:2 – 57 Ли (Шефер, Ричи)

Вратари: Вульф 28/30 – Риттих 15/19.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип
Мнимое величие
Мнимое величие Леонид Невзлин
Знаковая дата
Знаковая дата Аббас Галлямов
Зачем Путин снова достал «Орешник»?
Зачем Путин снова достал «Орешник»? Петр Олещук