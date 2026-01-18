Шарангович открыл счет и помог «Калгари» обыграть «Айлендерс» 18.01.2026, 14:26

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Белорусский форвард забросил 10-ю шайбу в сезоне.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» на домашнем льду переиграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:2, пишет belarushockey.com.

27-летний белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович действовал на левом фланге третьего звена, где его партнерами стали Микаэль Баклунд и Мэтт Коронато.

На 12-й минуте встречи Шарангович открыл счет, забросив свою 10-ю шайбу в текущем сезоне.

В составе победителей также отличились Адам Клапка, Джастин Кирклэнд и Ян Кузнецов. У гостей шайбы забросили Жан-Габриэль Пажо и Андерс Ли.

Шарангович провел на льду 16 минут 52 секунды, из них 2:53 — в большинстве. Форвард набрал 1 (1+0) очко, нанес шесть бросков по воротам, три из которых прошли мимо цели, выполнил один силовой прием, один блок-шот и один перехват, завершив матч с показателем полезности «–1».

В текущем сезоне нападающий провел 44 матча и набрал 19 (10+9) очков при показателе полезности «–13» и шести минутах штрафа. В трех последних матчах на его счету 5 (2+3) результативных баллов.

«Калгари» набрал 46 очков после 48 встреч и поднялся на 12-е место в Западной конференции. Следующий матч команда Райана Хаски проведет 20 января дома против «Нью-Джерси Девилз». Начало встречи — в 05:00 по минскому времени.

Калгари – Айлендерс – 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)

1:0 – 11 Шарангович (Баль, Андерссон)

2:0 – 23 Клапка (Фрост, Баль)

3:0 – 29 Кирклэнд (Клапка, Ломберг)

4:0 – 31 Кузнецов (Зари, Кадри)

4:1 – 32 Пажо (Хольмстрем, Шефер)

4:2 – 57 Ли (Шефер, Ричи)

Вратари: Вульф 28/30 – Риттих 15/19.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com