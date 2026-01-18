Разведчики ГУР показали успешный рейд в тыл оккупантов под Лиманом

Разведчики ГУР показали успешный рейд в тыл оккупантов под Лиманом1
- 18.01.2026, 14:49
- 1,142
Динамические эпизоды боевой работы попали на видео.
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало архивные кадры боевой работы спецподразделения «Артан» на Лиманском направлении.
Об этом сообщает ГУР.
Как сообщается, во время рейда вглубь позиций противника украинские разведчики провели зачистку нескольких укрытий оккупантов. В результате операции подразделение также пополнило обменный фонд российскими военнослужащими.
На видео зафиксированы динамические эпизоды боевой работы спецназовцев во время выполнения задания.
В ГУР отмечают, что подобные рейды являются частью системной работы по ослаблению позиций противника на восточном направлении.