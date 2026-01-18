закрыть
18 января 2026, воскресенье, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разведчики ГУР показали успешный рейд в тыл оккупантов под Лиманом

1
  • 18.01.2026, 14:49
  • 1,142
Разведчики ГУР показали успешный рейд в тыл оккупантов под Лиманом

Динамические эпизоды боевой работы попали на видео.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало архивные кадры боевой работы спецподразделения «Артан» на Лиманском направлении.

Об этом сообщает ГУР.

Как сообщается, во время рейда вглубь позиций противника украинские разведчики провели зачистку нескольких укрытий оккупантов. В результате операции подразделение также пополнило обменный фонд российскими военнослужащими.

На видео зафиксированы динамические эпизоды боевой работы спецназовцев во время выполнения задания.

В ГУР отмечают, что подобные рейды являются частью системной работы по ослаблению позиций противника на восточном направлении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип