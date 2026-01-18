«В прошлом месяце три дня ел лапшу» 6 18.01.2026, 14:57

Белорусский айтишник рассказал, почему ему не хватает 14 000 евро в месяц, чтобы дотянуть до зарплаты.

Алексей – предприниматель и IT-архитектор с 15-летним опытом, который переехал из Беларуси в Польшу после протестов 2020 года. Он работает порой по 18 часов в сутки и зарабатывает от 8 до 14 тысяч евро в месяц. Но вместо комфортной жизни, дорогих гаджетов и путешествий он сознательно отказывает себе в привычных радостях – вплоть до билетов на концерт и нормальной еды в конце месяца. Его историю перепечатал devby.io из канала о польских финансах Złoty Dzik.

Когда деньги не приносят счастья

– Денег в целом хватает, но где-то приходится отказывать себе – например, в концертах. Скоро в Кракове будет концерт The Neighbourhood, и я решил не идти, потому что сейчас важнее по-другому распределить эти деньги.

Я занимаюсь предпринимательством в IT уже более 15 лет. В Беларуси была собственная компания, и зарабатывал я от 12 000 до 14 000 долларов в месяц «чистыми». Мы занимались крупными проектами – искусственный интеллект, мобильные приложения. После событий 2020 года пришлось релоцироваться в Польшу вместе с командой.

В 2022–2023 годах почти не было денег: мы потеряли часть заказов, от каких-то отказались сами и фактически выстраивали всё с нуля уже в Европе. Тогда основной задачей было просто найти средства на жизнь и параллельно запустить собственный продукт.

В итоге я пошел в наем: на полставки – директором IT-департамента компании. И еще на полставки – архитектором программного обеспечения, в основном в области нейросетей: большие языковые модели, кастомизация, пайплайны, многоуровневые перцептроны. Проще говоря, делаю сложные вещи, которые отвечают условно за то, чтобы ChatGPT работал или чтобы у кого-то был собственный кастомный ChatGPT с нужным функционалом. Суммарно с этих двух работ у меня выходит в среднем больше 8000 евро в месяц. Иногда – до 14 000. Большая часть этих денег уходит на создание проекта DZIALKA.

Как возникла идея продукта

– Когда мы переехали в Польшу, кому-то было сложно найти работу, кому-то – специалиста. Не существовало общей афиши с белорусскими мероприятиями, не было единой платформы с информацией по легализации. Тогда и пришло понимание, что, пока есть деньги, хочется сделать большой и полезный проект. Портал, где белорусский бизнес сможет рекламировать свои услуги, находить партнеров и клиентов, размещать вакансии. Чтобы была полноценная афиша, где будут все белорусские события в Польше, и встроенный AI-ассистент по вопросам легализации и юридических процедур. Так появилась идея.

Сервис будет полностью бесплатным для пользователей, но с платными пакетами для бизнеса на пяти языках: белорусском, русском, украинском, польском и английском. Платформа проходит тестирование и находится на финальной стадии перед релизом.

– Сколько вы уже вложили в проект?

– В месяц на развитие проекта в среднем трачу 7500 долларов из собственного кармана (дизайн – 270 евро, контент – 400 евро, зарплаты – 6000 евро, тестирование – 500 евро, маркетинг – 350 евро). И так уже 14 месяцев.

Этот путь оказался очень дорогим, хотя вначале мне казалось, что по деньгам я точно вывезу. Раньше у меня было много свободных денег, и я даже не знал, куда их тратить. Хочется верить, что это инвестиции, но пока формально все же чистые расходы. Проект живет на энтузиазме и моих личных доходах. Поэтому сейчас отказываю себе даже в билете на концерт – все уходит на развитие проекта.

– А если проект не выстрелит? Вы думали об этом?

– Да. В таком случае будем собирать донаты, чтобы хотя бы оплачивать серверную инфраструктуру и поддерживать работу платформы. Если донаты не покроют расходы, отключим искусственный интеллект – это самая дорогая часть – и оставим проект полностью бесплатным.

Для нас важна сама идея: помочь экспатам находить бизнес, услуги, мероприятия и размещать свои события. Мы принципиально решили, что, даже если уйдем в жесткий минус, проект должен остаться живым. Пусть без монетизации, без юридического лица, но как свободная платформа.

Более того, мы заложили механизм общественной модерации по принципу «Википедии», чтобы пользователи могли самостоятельно поддерживать и развивать портал.

Мы также исходим из того, что платформу могут пытаться взломать, поэтому принципиально не храним персональные данные. Только услуги и мероприятия – информацию, которая и так находится в открытом доступе.

– В вопросах легализации важны нюансы. Если у человека сложный кейс, он воспользуется консультацией вашего ИИ, а в итоге получит депортацию из-за ошибки ИИ – кто за это ответит?

– Во-первых, мы сразу предупреждаем, что возможны неточности. Во-вторых, есть дополнительный алгоритм, который отслеживает ошибки и корректирует ответы. Кроме того, есть дополнительная нейросеть-контролер, которая подключена отдельным слоем и проверяет ответы. В момент, когда данных недостаточно для точного ответа или ситуация слишком сложная, пользователь будет перенаправлен к живому консультанту – уже на платной основе. Сейчас мы как раз ведем переговоры с такими специалистами.

Бесплатно пользователи смогут получать нормативно-правовые документы, образцы договоров и заявлений с примерами правильного заполнения, а также участвовать в чатах для обсуждения вопросов легализации.

«Раньше за одну пьянку с друзьями улетало 800 евро за ночь»

– Расскажите про свой бюджет – из чего он сейчас складывается?

– Давайте посчитаем. Ипотека с квартплатой и административными платежами – 1000 евро в месяц. Еда, мобильная связь, интернет – еще примерно 1000 евро в месяц. Машина – примерно 150 евро в месяц на обслуживание плюс 250 евро на бензин. Развлечения – концерты, поездки, отпуска – в сумме 1000–1500 евро в год, то есть пару сотен в месяц. И это скорее тоже работа: необходимо с кем-то встретиться в кафе, ресторане. Недавно вот в теннис играли с классным белорусом – тоже недешево. Есть еще расходы на угостить кого-то пивом, вином, бисквитами. Такие вещи – это как бы базовые расходы, но они постоянно присутствуют. В моем понимании существует бизнес-этика, и она требует в некоторых случаях угощать. Ходить, скажем так, в достаточно премиальные заведения или создать атмосферу, в которой удобно и комфортно общаться.

Я недурно зарабатываю по польским меркам: 8000 евро в месяц точно выйдет в среднем. Иногда больше, но не могу сказать, что хорошо живу. Приходится часто себе отказывать. Например, в прошлом месяце я три дня ел лапшу быстрого приготовления, пока не пришла зарплата. Потому что пришлось одномоментно сделать большой платеж за серверную, за OpenAI, и в моменте не осталось денег. Телефон у меня Realme, например. iPhone мне по работе не подходит, да и что-то дорогое брать не хочу.

– Ну это же престиж. Вы же ходите по встречам, там же нужна какая-то статусная одежда, телефон.

– Не знаю, в моем видении я как бы не могу себе это позволить. Лучше, я не знаю… Вот заказал себе шкаф. Сейчас только уехали замерщики. Вот шкаф ладно – шкаф мне нужен, надо вещи складывать. А телефон… можно и без него.

– Сколько часов в день вы работаете?

– От 7 до 12 – не могу точно сказать. Вчера я лег спать в 7:30 утра, потому что работал 18 часов. В целом стараюсь работать по 7 часов в день, но никогда не получается. Наверное, усредненное будет часов 8-10. Но я очень стараюсь 7.

– Объясните, почему вы так много зарабатываете и вкладываете не в свой комфорт, а в проект, у которого нет даже выверенной монетизации?

– В Беларуси осталась недвижимость, пришлось закрыть бизнес – я почти всё потерял после переезда. Осталось меньше 10% от того, что было. И первый год в Польше, извиняюсь за выражение, я был просто в а**е. А со второго года эмиграции понял, что комфорт ничего не дает.

В Беларуси мог потратить на себя в месяц около 6000 долларов. Бывало такое, что на одну пьянку с друзьями улетало 800 евро за ночь. Сейчас ничего хорошего в этом не вижу. Счастливее я не стал, даже наоборот, так как приходилось терять много, как я думал, друзей. Постоянно были истории, что просили заплатить, ведь «ты же столько зарабатываешь – что тебе стОит?»

Почему-то всегда мой уровень дохода и должность оборачивались тем, что я обязан быть инвестором всех и вся. И это создавало даже больше личных проблем, чем какого-то морального удовлетворения от самого финансового положения.

Поэтому мне не хочется, как раньше, гулять на широкую ногу. Нет в этом как будто больше смысла. Максимум, к чему это приведет, – дорожке кокаина в непонятной компании, но это явно не то, ради чего стоило бы жить.

Я бросил пить и уже бросаю курить, занимаюсь спортом, нахожусь в хорошей физической форме. Хочу приносить пользу обществу, поэтому не вижу больше смысла, чтобы кутить: поехать на Мадейру и отжигать там целый месяц на 8000 евро.

– Почему выбрали Польшу для релокации? С вашими возможностями вы могли выбрать любую страну.

– Потому что дешево: ниже налоги, чем в условной Британии, дешевле жизнь, недвижимость, продукты питания. Географически ближе, и более понятные процедуры легализации.

«После гиперфиксации всегда «яма». Я плачу и ненавижу себя»

– Может быть, есть что-то, чего вам не хватает в Польше? Некоторые айтишники жалуются на неспелые авокадо и отсутствие глазированных сырков.

– Мне не хватает сгущенки, рыбки к пиву. Хоть пью безалкогольное пиво, все равно хочется желтого полосатика, кальмара. Украинские магазины часто продают такое химозное, чем-то обработанное, оно даже на вкус совсем другое. А в Беларуси можно было поехать на озера, купить угря сушеного. Вот таких вещей, конечно, безумно не хватает.

Не хватает нормальной сферы услуг. В Минске можно было ночью заказать букет цветов, и его привезут в любое время. В этом плане в Польше, конечно, есть проблемы. Таксист может ехать 15 минут, приехать не туда и начать рассказывать, что я должен куда-то идти. Такие вещи кажутся странными. Ты же зарабатываешь бабки, это твоя работа – оказать хороший сервис, чтобы я к тебе вернулся… Хотя все жалуются, что в Беларуси сервис плохой. Но он не плохой, скорее угрюмый, но его все равно не хватает.

Не хватает друзей и комьюнити, мероприятий. Я бы очень хотел посещать беларуские концерты, но мне трудно их найти. Например, стендап Славы Комиссаренко рекламируется только в Instagram, а я удалился из Instagram.

– Почему вы удалились из Instagram?

– Мне не нравятся паттерны, которые использует Instagram для дофаминового подкрепления. Сейчас максимально ограничиваю лишний дофамин. Стараюсь, чтобы мотивация и поощрение, да и в целом работа дофаминовой системы вознаграждения была естественная. Поэтому удалился не только из Instagram, но из всех соцсетей. Остались только мессенджеры Telegram, WhatsApp, Viber.

Я СДВГшник и часто ловлю гиперфиксацию, что дает мне гигантскую продуктивность. Например, как-то сделал для одной сети отелей в Европе Al-консультанта на ресепшн за 3 дня, хотя такая работа занимает 6 месяцев. И сделал это один.

После гиперфиксации у меня всегда яма.

Я плачу, ненавижу себя, мне очень-очень грустно. Я ставлю под сомнение все, чем занимаюсь, все свои достижения. Все время считаю себя ничтожеством. И раньше было очень тяжело. Я даже не любил гиперфиксации, потому что понимал – потом наступит «похмелье». После отказа от соцсетей стало легче и «ямы» стали не такие глубокие. Последний раз я только плакал, точнее у меня целый день слезились глаза и я чувствовал себя подавленным. Хотя раньше мог быть сутки полностью недееспособен – со мной даже разговаривать было невозможно, я все видел в негативном ключе. Сейчас стало получше, поэтому в соцсети возвращаться не планирую.

Как архитектор я отлично понимаю как строится система поощрения в геймификации и приложениях. Поэтому не хочу баловаться с настолько важными вещами для регуляции ментального здоровья. Не считаю, что это стоит того.

– Если бы у вас была возможность что-то изменить, имея тот опыт, который уже есть за плечами, что бы это было?

– Жалею только, что мы раньше не ушли из Беларуси в Европу, а в 2021 году масштабировали бизнес в Россию и Украину. Я открывал офис в Киеве, мой партнер – в Москве. А надо было масштабироваться в сторону Запада. Возможно, даже в сторону Кремниевой Долины. Сейчас не могу найти ответа, почему мы этого не сделали и пошли на Восток. Хотя если бы не было этого опыта, я бы не стал тем, кем являюсь сегодня. Как сказала одна моя знакомая, каждый должен испить свою чашу до дна. Считаю, что это была моя чаша.

