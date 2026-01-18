закрыть
18 января 2026, воскресенье, 16:15
Подводка для глаз, которой тысячи лет: удивительная история кохля

  • 18.01.2026, 15:30
Подводка для глаз, которой тысячи лет: удивительная история кохля
Захра Ханкир

Недавно ЮНЕСКО включило арабский кохль (сурьму) в список нематериального культурного наследия человечества.

«Когда я подвожу глаза в своей бруклинской квартире, так далеко от дома, я чувствую, что становлюсь ближе к своей матери, бабушке и всем женщинам на Ближнем Востоке», — рассказывает журналистка Захра Ханкир в интервью BBC Global Women.

В декабре 2025 года ЮНЕСКО — культурное агентство ООН — включило арабский кохль (сурьму) в список нематериального культурного наследия человечества.

Кохль — это темный пигмент, который традиционно наносят вокруг глаз и женщины, и мужчины. Эта традиция подводки глаз имеет корни, уходящие на тысячи лет вглубь истории, к древним цивилизациям.

Getty Images

Хотя в арабском мире эта косметика известна как кохль, в других регионах она называется иначе: каджал в Южной Азии и Индии, тиро в Нигерии и сорме в Иране. Традиционно кохль изготавливали из сурьмы, свинца или других компонентов, однако современные средства содержат и иные ингредиенты.

Для британской писательницы ливанского происхождения Захры Ханкир эта косметика имеет особое значение. Ее семья переехала в Великобританию из Ливана, спасаясь от гражданской войны 1975 года.

«Я часто наблюдала, как моя мама наносит макияж, когда мы жили вдали от родины, — вспоминает она. — Мне казалось, что в этот момент она соприкасается с чем-то очень глубоким».

Теперь такую же связь, по ее словам, она ощущает и сама, когда подводит глаза кохлем.

Getty Images

Ханкир, автор книги Eyeliner: A Cultural History («Подводка для глаз: культурная история»), говорит, что признание ЮНЕСКО делает кохль «не просто трендом или продуктом, а живой культурной практикой, заслуживающей сохранения».

«Такой статус помогает защитить знания, ритуалы и мастерство, связанные с изготовлением и использованием кохля, обеспечивая их документирование, передачу и ценность для будущих поколений, а не растворение в глобализированной коммерческой индустрии красоты или утрату», — объясняет она.

Именно момент, когда Ханкир достала баночку с кохлем за ужином с подругой из Ирана, стал для нее отправной точкой разговора об истории и символике этого средства и вдохновил ее глубже изучить прошлое кохля и использование подводки в целом.

«Тогда пришло понимание, что кохль имеет совершенно особое значение для женщин, особенно для женщин из меньшинств и диаспоры», — говорит она.

«Больше, чем красота»

История кохля уходят корнями во времена древних цивилизаций: Египта, Месопотамии и Персии. В Древнем Египте, по словам Ханкир, его наносили все — независимо от пола и социального положения.

«Его использовали не только ради красоты, — говорит она. — Кохль также символизировал духовность и защищал глаза от инфекций. Древние египтяне хоронили сосуды с кохлем вместе с умершим, чтобы он мог взять их в загробную жизнь. Это показывает, насколько важным был для них кохль».

По словам Ханкир, именно египетская царица Нефертити, вероятно, стала первым в истории «инфлюенсером» в использовании подводки для глаз.

Getty Images

Знаменитый бюст Нефертити, найденный в Египте в 1912 году немецкой археологической экспедицией под руководством Людвига Борхардта, наглядно демонстрирует характерное использование кохля.

«Ее брови изогнуты, идеально оформлены и окрашены дымчато-черным пигментом, возможно, кохлем. Контраст цветов резкий, но при этом образ царицы выглядит цельным и гармоничным», — пишет Ханкир в своей книге.

Женщины в Германии стремились подражать этому экзотическому образу, используя кохль и ассоциируя его с красотой, властью и ощущением внутренней силы, отмечает Ханкир.

Макияж Нефертити остается актуальным и сегодня.

«На YouTube, TikTok и Instagram можно найти сотни обучающих видео, которые с поразительной точностью воссоздают лицо царицы», — пишет Ханкир.

Подводка для глаз — не только кохль

Исследования Ханкир, посвященные подводке для глаз, привели ее в самые разные уголки мира — от Кералы до Чада, Мексики, Иордании и Японии. Эти поездки показали, что хотя способы нанесения подводки и ее значение в разных культурах различаются, сама идея использовать ее как защиту у них общая.

Ее использовали для защиты от солнца и «дурного глаза», в религиозных ритуалах и даже в медицинских целях.

В Японии Ханкир общалась с гейшами, которые исторически используют красную подводку для глаз. Этот цвет символизирует защиту.

Getty Images

В мексикано-американской культуре подводка для глаз, по ее словам, является мощным символом культурной идентичности, сопротивления и гордости.

Ханкир отмечает, что в некоторых частях мира — как и в Древнем Египте — подводку используют не только женщины.

В Чаде она провела время с ваддабе — кочевой группой племени фулани, известной своим ежегодным конкурсом красоты, на котором женщины оценивают внешний вид мужчин.

«Бедуинские мужчины в иорданской Петре, наносят подводку не только для защиты от солнца или как выражение своей религиозности: они также прекрасно знают, что она делает их более привлекательными», — смеется она.

«Это еще и обряд перехода во взрослую жизнь и знак того, что мужчина холост», — отмечает Ханкир.

Getty Images

Подводку для глаз также часто наносят детям — практика, которую некоторые считают защитной.

Более того, в арабоязычных странах нередко людям дают имена вроде Каджаль или Кахилайн, что отражает культурную значимость подводки для глаз.

Ханкир говорит, что признание ЮНЕСКО кохля культурным наследием «давно назрело»: таким образом организация отдает должное «сообществам Глобального Юга, особенно по всему арабскому миру, которые на протяжении веков сохраняли и поддерживали эту традицию, часто вопреки вынужденному переселению, колониализму и стиранию культуры».

Но для самой писательницы особенно важно то, что нанесение кохля связывает ее с собственной культурой.

«Это почти духовный акт. Почти ритуал, когда ты его наносишь. Это что-то гораздо больше, чем просто провести линию по верхнему или нижнему веку», — говорит она.

