Белорус продал ноутбук за доллары и спустя годы оказался в милиции 18.01.2026, 15:55

1,218

Необычная история произошла в Могилеве.

Житель Могилева решил обменять 100 долларов в банке и неожиданно оказался в центре разбирательства с милицией. Кассир усомнилась в подлинности купюры и отправила ее на проверку. Судебная экспертиза подтвердила: банкнота оказалась фальшивой, пишет «Онлайнер».

Сам мужчина утверждает, что о подделке не знал. По его словам, эти доллары он получил еще в 2020 году — тогда он продал ноутбук и согласился взять оплату в иностранной валюте. Купюра все это время хранилась у него без подозрений.

После выявления подделки по факту инцидента возбудили уголовное дело.

