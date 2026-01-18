В Таиланде задержали двух белорусов 18.01.2026, 16:11

Они занимались незаконной сдачей в аренду транспортных средств.

Портал pattayapeople.ru сообщил о задержании двух граждан Беларуси — мужчины и женщины — в туристической провинции Пхукет в Таиланде.

По данным издания, белорусы занимались незаконной сдачей в аренду транспортных средств, используя местных жителей в качестве подставных лиц для обхода действующего законодательства. Им вменяют ведение деятельности, запрещённой для иностранцев, а также привлечение тайских граждан для нелегального осуществления коммерческой деятельности.

Как отмечается, задержание стало итогом расследования серии дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных водителей, не имевших действительных водительских прав. В ходе проверки было установлено, что пара управляла нелицензированным бизнесом по прокату автомобилей и самостоятельно организовывала процесс аренды и сбор платежей, не требуя от клиентов подтверждения наличия водительских прав.

По информации портала, такая практика создавала серьёзную угрозу безопасности дорожного движения и в конечном итоге привлекла внимание местных властей.

Также сообщается о проведении обысков в пункте проката автомобилей и бухгалтерской компании, обслуживавшей бизнес задержанных. Изъяты доказательства, которые будут использованы в дальнейшем разбирательстве.

