Любимая газета Трампа указала на ложь Кремля 18.01.2026, 16:23

У России — провал за провалом.

Российский диктатор Владимир Путин отверг мир и пытается убедить Запад, что украинская оборона вот-вот рухнет, чтобы склонить президента США Дональда Трампа к принуждению Украины к капитуляции. Однако эти утверждения не соответствуют действительности.

Об этом пишет The New York Post, которую называют «любимой газетой Трампа».

Несмотря на более чем четыре года полномасштабной войны, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции, а наступление российских войск остаётся медленным и чрезвычайно затратным. Давление, подчёркивает издание, следует оказывать именно на Путина, чтобы он осознал бесполезность дальнейшего кровопролития ради несбыточных имперских амбиций.

NYP отмечает, что, вопреки численному превосходству противника и собственным потерям, Украина продолжает сдерживать российскую армию и наносить ей тяжёлый урон.

«Россияне не идут к победе», — пишет газета. По её данным, войска РФ теряют от 20 до 25 тысяч человек в месяц. В 2025 году один квадратный километр украинской территории обходился России в среднем в 93 военнослужащих, сопоставимые потери фиксировались и в предыдущие годы. При этом российская система вербовки с трудом восполняет эти утраты.

После провала попытки захватить Киев за три дня российская армия так и не смогла прорвать украинскую оборону или приблизиться к столице. Война РФ против Украины продолжается дольше, чем война СССР против нацистской Германии, подчёркивает NYP.

После отступления из Киевской области в начале 2022 года Путин сосредоточился на захвате Донецкой и Луганской областей, однако и здесь не добился успеха.

«Россия почти четыре года безуспешно пытается захватить оставшуюся часть Донбасса», — отмечает издание.

Столкнувшись с провалами на фронте, Кремль усилил пропаганду, говорится в статье. Российские власти преувеличивают достижения армии, используя показательные совещания, демонстративные подъёмы флагов в спорных районах и отдельные рейды для создания иллюзии успеха.

По мнению NYP, Путин рассчитывает выиграть войну, убедив Запад в бесполезности дальнейшей помощи Украине. Однако пока поддержка сохраняется, у Кремля «не просматривается реалистичного пути к победе».

