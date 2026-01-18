Российским каналам запретили писать об аварии с участием сына Кадырова
- 18.01.2026, 16:43
Российские ресурсы, близкие к силовым структурам, получили жесткое распоряжение игнорировать ДТП в Грозном, в котором серьезно пострадал сын главы Чечни Адам Кадыров. Как стало известно проекту «Можем объяснить», на новости о происшествии наложен запрет в таких популярных ресурсах, как Mash, Shot и Baza.
По данным сотрудников этих изданий, запрет поступил непосредственно от руководства. В частности, главный редактор Shot Роберт Ключарёв заблокировал любые упоминания об аварии в отделе происшествий. Аналогичная ситуация сложилась в Mash и Baza.
Анализ телеграм-каналов подтверждает информационную блокаду: Shot, который обычно молниеносно реагирует на любые чрезвычайные ситуации, последний раз упоминал семью Кадыровых еще 12 декабря.
По информации чеченской оппозиции, происшествие с участием кортежа Кадырова-младшего случилось в Грозном.
Очевидцы описывали состояние Адама Кадырова как «ужасное». Травмы оказались настолько серьезными, что после попыток реанимации в местной больнице его срочно отправили спецрейсом в Москву, в Боткинскую больницу. Судя по данным сервисов мониторинга полетов, вслед за бортом с пострадавшим в российскую столицу вылетел и сам Рамзан Кадыров вместе с близкими.
Чеченские власти попытались опровергнуть слухи о тяжелом состоянии Адама, опубликовав видео с его участием на официальном мероприятии в Грозном. Однако журналисты выяснили, что это были так называемые консервы — архивные кадры со встречи, которая состоялась задолго до аварии.
Адаму Кадырову всего 18 лет, но он давно известная личность как в Чечне, так и за ее пределами.