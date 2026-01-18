Российским каналам запретили писать об аварии с участием сына Кадырова 18.01.2026, 16:43

Очевидцы описывали состояние Адама Кадырова как «ужасное».

Российские ресурсы, близкие к силовым структурам, получили жесткое распоряжение игнорировать ДТП в Грозном, в котором серьезно пострадал сын главы Чечни Адам Кадыров. Как стало известно проекту «Можем объяснить», на новости о происшествии наложен запрет в таких популярных ресурсах, как Mash, Shot и Baza.

По данным сотрудников этих изданий, запрет поступил непосредственно от руководства. В частности, главный редактор Shot Роберт Ключарёв заблокировал любые упоминания об аварии в отделе происшествий. Аналогичная ситуация сложилась в Mash и Baza.

Анализ телеграм-каналов подтверждает информационную блокаду: Shot, который обычно молниеносно реагирует на любые чрезвычайные ситуации, последний раз упоминал семью Кадыровых еще 12 декабря.

По информации чеченской оппозиции, происшествие с участием кортежа Кадырова-младшего случилось в Грозном.

Очевидцы описывали состояние Адама Кадырова как «ужасное». Травмы оказались настолько серьезными, что после попыток реанимации в местной больнице его срочно отправили спецрейсом в Москву, в Боткинскую больницу. Судя по данным сервисов мониторинга полетов, вслед за бортом с пострадавшим в российскую столицу вылетел и сам Рамзан Кадыров вместе с близкими.

Чеченские власти попытались опровергнуть слухи о тяжелом состоянии Адама, опубликовав видео с его участием на официальном мероприятии в Грозном. Однако журналисты выяснили, что это были так называемые консервы — архивные кадры со встречи, которая состоялась задолго до аварии.

Адаму Кадырову всего 18 лет, но он давно известная личность как в Чечне, так и за ее пределами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com