Бесправник на BMW пытался скрыться от ГАИ в лесу 18.01.2026, 16:50

1,670

Погоня произошла под Минском.

Правоохранители задержали под Минском бесправника на «BMW. Подробности рассказали в телеграм-канале ГАИ УВД Минского облисполкома.

Инцидент произошел 14 января в деревне Бровки под Минском. Сотрудники ГАИ в 21.50 подали сигнал об остановке водителю BMW 740, но авто не остановилось, началась погоня.

На восемнадцатом километре трассы М-14 во время погони водитель все-таки остановился и, выбежав из салона, попытался скрыться в лесу. ГАИ задержала 37-летнего беглеца.

Выяснилось, что мужчина ранее был лишен водительских прав. При этом он совершил правонарушение повторно в течение года после первого административного взыскания.

BMW доставили на штрафстоянку, а беглеца поместили в изолятор временного содержания. В отношении него составили ряд административных протоколов (ч.2 ст.18.14 и ч.3 ст.18.17 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).

