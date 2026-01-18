На новой схеме Минского метро пропали сразу семь станций 18.01.2026, 17:10

2,078

Заканчиваются деньги?

Госгазета «СБ. Беларусь сегодня» опубликовала в своей статье «одну из предполагаемых схем развития метрополитена» в Минске. На ней нет семи станций, которые планировали строить ранее.

Конечно, это не официальная карта от строительной организации, однако, если сравнить её со схемой, которую ранее публиковал «Минскметрострой», можно заметить отсутствие этих семи станций:

«Красный бор» на красной ветке (за «Каменной Горкой»);

«Шабаны» на этой же линии (за «Могилевской»);

«Смоленская» на синей ветке (за станцией «Уручье»);

«Щомыслица» на Московской линии (за «Малиновкой»);

«Проспект Победителей» («Профсоюзная») на Зеленолужской линии (была между станциями «Юбилейная площадь» и «Проспект Машерова» / «Переспа»);

«Орловская» («Киевский сквер») на 4-й линии (между станциями «Старовиленская» и «Парк Дружбы народов»);

«Сурганова» («Политехническая») на этой же ветке (между станциями «Парк Дружбы народов» и «Дом Печати»).

Госиздание сообщило, что на четвертой кольцевой линии метро планируют построить 15 станций, шесть из которых будут пересадочными на уже действующие ветки. По словам проектировщиков, станции будут функциональными, оригинальными и симпатичными, но без архитектурных излишеств.

