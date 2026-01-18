закрыть
Z-пропагандист рассказал, как ВСУ обвели россиян вокруг пальца

  • 18.01.2026, 17:19
  • 3,464
Z-пропагандист рассказал, как ВСУ обвели россиян вокруг пальца

Радость оккупантов длилась недолго.

Силам обороны Украины удалось вновь перехитрить россиян. Зенитный ракетный комплекс Patriot, об уничтожении которого в течение недели заявляли оккупанты, оказался всего лишь макетом.

Это был вынужден признать российский Z-военкор Михаил Подоляка, заметил «Диалог».

В начале января российские Z-каналы распространили видео удара беспилотника по якобы уничтоженному «Патриоту» — радиолокационной станции AN/MPQ-53 и пусковым установкам. Сообщалось, что комплекс был обнаружен и поражён в районе Харькова. Пропагандисты РФ активно радовались поражению, называя цель «жирной».

Однако радость длилась недолго. Проанализировав опубликованные кадры, Подоляка пришёл к выводу, что российские военные стали жертвой обмана. Он обратил внимание на ряд несоответствий, в том числе на лишние опорные стойки, отличия в фаркопе радара, отсутствие люков и решёток на генераторе, а также другие детали, не характерные для настоящего комплекса.

Z-пропагандист отметил высокое качество макета, изготовленного украинской стороной.

«Жертвами „Рубикона“ стали именно высококачественные макеты. Сделаны они настолько хорошо, что любые отличия от реального ЗРК MIM-104 Patriot пришлось искать буквально с лупой, что делает практически невозможным распознавание обмана оператором в момент удара или в ходе визуальной разведки», — написал Подоляка.

Отмечается, что Силы обороны Украины активно применяют на фронте макеты дорогостоящих вооружений. Такие имитации стоят в десятки раз дешевле реальной техники, тогда как Россия тратит на их уничтожение дорогие боеприпасы.

Таким образом Украина эффективно истощает ресурсы противника.

