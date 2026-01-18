В минском ресторане будут подавать стейки за 1000 рублей 18.01.2026, 17:25

1,042

Кому такое по карману?

В недавно открывшемся люксовом отеле Waldorf Astoria Minsk на Янки Купалы, 27 открывается премиальный стейк-хаус Mramor. Он претендует на звание самого дорогого в Минске — за стейк здесь придется заплатить от 100 до 1000 рублей, пишет «Онлайнер».

«Эта концепция была выбрана прежде всего потому, что минчане — все-таки больше приверженцы мясных блюд, — объясняет главный шеф-повар Сергей Миролевич. — В холодном климате нужна калорийная, питательная, белковая еда. Учитывались и мировые тенденции: все больше людей выбирает в пищу мясо, именно хорошее мясо. В последнее время в странах СНГ имеются некоторые сложности с ввозом определенного вида говядины — особенно мраморной, вагю. Поэтому появляются местные качественные производители».

Всего в меню представлено 8 видов стейков разных категорий, но в дальнейшем их станет больше.

В меню указана стоимость за 100 грамм, так что конечная может стартовать от 100 рублей и достигать 1000 рублей.

