Российский нефтегазовый сектор переживает худший кризис с 1990-х годов.

Несмотря на очевидную симпатию Дональда Трампа к России и Владимиру Путину, стремление американского президента снизить цены на нефть играет во вред Кремлю. Об этом пишет The Times.

По данным издания, способность России финансировать войну против Украины напрямую зависит от доходов нефтегазового сектора. В последние месяцы эти доходы падают не только из-за санкций, которые критикуют за «дырявость», но и из-за снижения мировых цен на углеводороды — снижение которых активно продвигает сам Трамп.

«Причина заключается в том, что самой большой угрозой для внутренней популярности Трампа является рост стоимости жизни. Снижение цен на заправках является для Белого дома желательным решением этой политической проблемы», — отмечает The Times.

Издание подчёркивает, что венесуэльская инициатива президента США связана именно с попытками понизить мировые цены на нефть. На прошлой неделе Трамп провёл совещание с руководителями крупнейших нефтяных компаний США и Европы, добиваясь инвестиций в десятки миллиардов долларов для расширения добычи в Венесуэле.

По мнению экспертов, эти действия серьёзно вредят российской экономике, которая уже страдает из-за войны и перекосов в монетарной и бюджетной политике. The Times ссылается на аналитика Крейга Кеннеди, который заявил, что российский нефтегазовый сектор переживает худший кризис с 1990-х годов. При этом проблемы в банковской сфере создают высокий риск дефолта банковской системы России.

